Bergfelde

Stören sie, oder halten sie alles zusammen? Die feinen Linien auf dem Gemälde von Manfred Zoller haben etwas Uneindeutiges. Sie grenzen die fein aufeinander abgestimmten Farbflächen voneinander ab, weisen den warmen Tönen ihren Ort zu. Zugleich zerteilen und durchqueren sie das Bild und verschaffen ihm eine nur prekäre Stabilität, die jeden Moment zerfallen könnte. „Rotes Spiel“ hat der Künstler dieses minimalistische Bild genannt, das derzeit in einer Ausstellung in der Kulturscheune in Zehdenick (Oberhavel) zu sehen ist.

„Angespielt“ hat Zoller die kleine Werkschau genannt. Ein treffender Titel für seine Bilder, die trotz ihrer harmonischen Kompositionen immer etwas Offenes, Unfertiges in sich tragen, als protokollierten sie nur einen knappen Augenblick in einer noch lange nicht endenden Entwicklung.

Manfred Zoller lebt zwischen Kunst

Wer ist dieser Mensch, der solche Bilder malt und dafür in diesem Jahr mit dem Brandenburgischen Kunstpreis ausgezeichnet wurde? Die Tür der kleinen Villa in Bergfelde (Oberhavel) öffnet ein freundlich lächelnder Mann. Es ist ein Lächeln, das eine Prise Skepsis enthält. Eines, das irgendwie zugleich besagt: „Verstehen Sie mich bitte nicht falsch.“ Zoller bittet herein zu einer Tasse Tee in der Küche. So ziemlich der einzige Ort im Haus, der nicht prall mit seinen Werken gefüllt ist. Hier, abseits der Skulpturen, Modelle, Holzschnitte, Collagen und Gemälde, die über drei Stockwerke sämtliche anderen Räume bevölkern, lässt sich in Ruhe darüber reden, wie diese Arbeiten entstehen und warum sie so sind, wie sie sind.

Zur Galerie Manfred Zollers kleine Villa in Bergfelde ist bis unters Dach mit seiner Kunst angefüllt. Einige Impressionen aus seinem Atelier.

Manfred Zoller wägt seine Worte mit Bedacht. Und doch sagt er immer ein paar Sätze mehr, als wolle er ganz sicher sein, nicht missverstanden zu werden. Das ist wohl das Schicksal, das einem Künstler droht, der sich nicht einfach auf einen Stil festlegen lassen will und dessen Werk eben im wahrsten Sinne des Wortes ein „Work in Progress“ ist. Immer auf dem Sprung zur nächsten Formgebung, zu einer noch besseren Farbkonstellation. Eine never ending story, die nicht so ohne Weiteres nachvollzogen werden kann.

Zoller ist einer, der zwischen allen Stühlen sitzt. Nicht nur stilistisch, auch biografisch. Eigentlich wollte der heute 74-Jährige, der schon als Kind leidenschaftlich zeichnete, immer Maler werden. Doch als 16-Jähriger begegnete er dem damals doppelt so alten Maler und Bildhauer Joachim Hering, der ihn an das räumliche Zeichnen heranführte, ihm aber auch klar machte, welch unsichere Existenz ein Künstlerdasein bedeuten kann.

Von der Anatomie zur Kunstschule in Dresden

Es siegte erstmal die pragmatische Vernunft. Zoller studierte Medizin, machte die Ausbildung zum Facharzt und promovierte, obwohl er kein Blut sehen kann, ausgerechnet in der Anatomie. Doch das Thema erklärt alles: Es ging in seiner Doktorarbeit um „Fehlbildungsdarstellungen in der bildenden Kunst“. Und da war es wieder, das räumliche Zeichnen, das er freilich nie aufgegeben hatte. Und seine Liebe zur Malerei. Der Facharzt sprach wenige Jahre später an der Kunstschule in Dresden vor, wurde Mitglied im Verband Bildender Künstler und 1978 als freiberuflicher Künstler anerkannt.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus dem malenden Arzt war ein Künstler mit fundierten anatomischen Kenntnissen geworden. Und wer sich da auskennt, hat es leichter bei der räumlichen Darstellung menschlicher Körper. Das räumliche Zeichnen sei der erste Schritt, um von einem primitiven Realismus wegzukommen und zugleich die Grundvoraussetzung, um wieder in die Fläche zurückzukehren. „Dort beginnt die Kunst“, sagt Zoller. Dort beginnt auch seine Entwicklung als Künstler. Denn Zoller ist längst zur Fläche zurückgekehrt.

Zoller steht auf und streift durchs untere Stockwerk, vorbei an seinen Arbeiten, zeigt Bilder aus seiner frühen Schaffenszeit, als er noch Straßenschluchten und Landschaften malte, die an Werke von Cézanne oder die frühen Expressionisten erinnern. Er steigt die schmale Treppe hoch ins erste Obergeschoss, dort wo seine Bilder zum Teil in hohen Regalfächern Rücken an Rücken eingestapelt sind, zieht einige heraus, so dass es in den kleinen Räumen noch enger wird.

Ausstellung in Zehdenick Manfred Zoller wurde in diesem Jahr in Neuhardenberg mit dem Brandenburgischen Kunstpreis in der Kategorie Malerei ausgezeichnet. In Zehdenick (Oberhavel) sind derzeit Arbeiten von Manfred Zoller zu sehen. Gezeigt werden Collagen und Assemblagen des Künstlers. Manfred Zoller: „Angespielt“ – Bildende Kunst. Klosterscheune Zehdenick. Am Kloster 1, Mi-So, 13-17 Uhr, bis 1. August.

Im Laufe der Jahre werden seine Bilder immer abstrakter, reduzierter, auf reine Formen und Farben konzentriert, haben mal kubistische mal konstruktivistische Anklänge. „In den ersten Jahren war ich abhängig vom Motiv“, sagt er. Da habe er sich auf die Straße gestellt, um zu malen. Und heute? „Heute wird das Motiv zum Bildthema“, so Zoller. Es ist wie ein Impuls für das, was sich dann in der Arbeit abspielt, aber es hat nichts mehr mit einem Abbild zu tun. „Malerei ist eben mehr als das Anstreichen von Gegenständen“, sagt Zoller mit einem Lächeln.

Cézanne, Picasso, Klee – der Weg durch die klassische Moderne

Es ist in gewisser Weise die Entwicklungsgeschichte der Klassischen Moderne, die Zoller in seinem Werk nachvollzogen hat. Die Entwicklung weg vom Gegenstand hin zur reinen Form und Farbe, weg vom perspektivischen Abbild zurück in die Fläche – mit Cézanne und van Gogh über Picasso und Matisse hin zu Klee und Malewitsch. Nur dass Manfred Zoller diese Entwicklung auf seine Weise nachvollzogen hat. „In der Kunst ist der Weg entscheidend. Man muss sich entwickeln“, sagt er.

Zollers Kunstproduktion geht jedenfalls immer weiter. Und er wird sich wohl nie so richtig auf etwas festlegen lassen. Neben der strengen Abstraktion haben seine Arbeiten zugleich etwas Spielerisches, Kindliches. Zoller probiert aus, freut sich an kleinen Späßen, etwa wenn er eine Collage aus Kartonstücken so zusammenfügt, dass Teile davon ausgeklappt werden können, also aus der reinen Fläche wieder in den Raum zurückkehren. „In Kunst und Spiel bauen wir uns eine neue Welt auf“, sagt er mit Verweis auf den Philosophen Ernst Cassirer.

Zoller liebt das Spielerische an der Kunst

Ist Kunst für ihn also reiner Selbstzweck? Fern jeglicher gesellschaftlichen Bezüge? „Es ist ein Spiel, wie bei einem Kind“, sagt Zoller. Nur mit dem kleinen Unterschied freilich, dass er kein Kind sei, sondern nach dem richtigen Verhältnis von Form und Farbe suche. Zoller hält sich zwar für einen politischen Menschen, aber nicht für einen politischen Künstler. „Man muss nicht jedem gesellschaftlichen Thema nachrennen“, sagt er, während er die Stufen der noch schmaleren Treppe ins Dachgeschoss hochsteigt.

Dort oben liegen zwischen Büchern und Arbeitsmaterialien seine kleinen, teilweise noch unfertigen Experimente. Es ist so eng, dass jeder Schritt gut überlegt sein muss. Für einen Künstler sei es wichtiger, sich auf sein Werk zu konzentrieren, sagt Zoller. Und von dem hänge es ab, ob ihm die geeigneten Mittel für ein politisches Statement zur Verfügung stünden – oder eben nicht.

Hochachtung für Otto Dix und John Heartfield

Otto Dix oder John Heartfield hätten sie jedenfalls gehabt. Und als wolle er nicht missverstanden werden, rezitiert Zoller aus dem Stand die Anfangszeilen aus Ewald von Kleists Gedicht „An Herrn Rittmeister Adler“ aus dem Jahr 1745: „Die Stürme wüthen nicht mehr; man sieht die Zacken der Tannen / Nicht mehr durch gläsernen Reif; man sieht im eislosen Bach / Am Grunde Muscheln und Gras und junge wankende Blumen“ – ein flammender Appell an alle Kriegsparteien, die Waffen doch endlich ruhen zu lassen.

Zoller, das kontrolliert spielende Kind hat die Zeilen in eine bedrohlich wirkende Collage aus schwarzen Schatten und der Andeutung eines blutrot durchtränkten Baches integriert. „Kunst ist die Suche nach Form und Empfindung“, hatte er unten in der Küche gesagt. Hier oben unterm Dach in der kleinen Kammer, aber nicht nur hier, kann man bei Manfred Zoller fündig werden.

Von Mathias Richter