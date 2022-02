Potsdam

Die Aufgabe ist gigantisch: Bis zum Jahr 2030 braucht allein Brandenburg rund 11.000 zusätzliche Pflegekräfte – so hat es die Barmer Ersatzkasse berechnet. In einer alternden Bevölkerung, die ihre Pflegestandards zu Recht im vergangenen Jahrzehnt ausgebaut hat, führt kein Weg dran vorbei.

Die Schwächsten schultern die Last

Es ist jetzt schon absehbar, dass diese Last vermutlich die Schwächsten schultern werden. Da man sich Pflegerinnen nicht backen kann, werden Familienmitglieder der Pflegebedürftigen einspringen. Das sind, so lehrt es die Erfahrung, vor allem Frauen jenseits der 50. Sie werden dann still und heimlich aus dem Berufsleben ausscheiden – so sieht der Alltag schon heute für viele Frauen aus.

Helfer aus dem Ausland sind unerlässlich

Da auch eine forcierte Berufsausbildung die vorhergesagte Personallücke in keiner Weise auffüllen kann, bleibt als Ausweg eine kluge Einwanderungspolitik. Das heißt: Wenn junge Leute aus anderen Ländern zu uns kommen, um die schwere und psychisch belastende Pflege hilfsbedürftigen Menschen auf sich zu nehmen, muss man ihnen mit Respekt und offenen Armen begegnen. Sie müssen sich wohlfühlen in Spremberg, Prenzlau und Rheinsberg. Sie müssen die Sicherheit haben, dass man mit harter Arbeit in diesem Land Fuß fassen und Teil dieser Gesellschaft werden kann. Sonst bleiben sie nicht lang.

Von Ulrich Wangemann