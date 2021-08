Potsdam

Mit einem Förderprogramm über acht Millionen Euro wird das Land Brandenburg den Digitalisierungsprozess von Kultureinrichtungen unterstützen. Wie Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Freitag exklusiv im MAZ-Gespräch verriet, sei es ihrem Haus gelungen, Zuwendungen dieser Größenordnung für Theater, Museen und Orchester, Bibliotheken, Festivals und soziokulturelle Einrichtungen herauszuschlagen. Aus dem EU-Programm REACT-EU erhält das Land Brandenburg insgesamt 64 Millionen Euro. Es soll helfen, den „grünen, digitalen und stabilen Wiederaufbau der Wirtschaft“ nach der COVID 19-Pandemie abzusichern. Das Landeskabinett in Potsdam hat beschlossen, 12,5 Prozent dieser Mittel in die besonders empfindlich getroffene Kulturbranche zu lenken.

Kulturministerin Mana Schüle (SPD) vor einem Foto mit Willy Brandt. Quelle: Karoline Wolf

Mindestfördersumme 200 000 Euro

Kultureinrichtungen mit Sitz in Brandenburg, die überwiegend öffentlich subventioniert werden, können sich ab 1. September bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) für Projektförderungen bewerben. Dabei wird eine Finanzierung bis zu 100 Prozent in Aussicht gestellt, was eine echte Ausnahme ist. Gefördert werden die Anschaffung und Implementierung digitaler Infrastruktur sowie Qualifizierungsmaßnahmen, um auch digital arbeiten zu können. Die Mittel müssen bis Ende 2022 abgerechnet werden. Da eine Mindestfördersumme von 200 000 Euro angesetzt wurde, lautet die Devise diesmal wirklich „Klotzen und nicht kleckern“.

Neues Publikum im Blick

Ministerin Schüle erklärt: „In der Coronakrise sind notgedrungen und experimentell viele neue Arbeitsprozesse und Nutzungsformate entstanden. Das alles darf jetzt nicht in den Schubladen verschwinden. Es gibt gute Lösungsansätze, die wir sichern wollen.“ Folgende Fragen gelte es zu beantworten: „Wie erreichen wir mit digitalen Mitteln ein neues Publikum? Welche Rolle nimmt Kultur in der digitalen Gesellschaft ein?“

VR-Brillen und Künstliche Intelligenz

Der analoge Kulturbetrieb wird zusehends durch die Digitalisierung bestimmt. „Ein Ticket muss sich online buchen lassen, wer ruft heute schon noch eine Tickethotline an?“, so die Ministerin. Außerdem würden viele klassisch tradierte Kulturangebote die Jugend heute nicht mehr erreichen. In einer Zeit, in der sich keiner mehr ein Leben ohne Smartphone vorstellen kann, seien Minidrama-Serien bei Tiktok und Videobotschaften mit Snapchat legitim. Auch mit Games, KI, Augmented Reality (Erweiterter Realität) und VR-Brillen seien immer mehr Künstler konfrontiert. „Es geht darum, sich von einem engen Kulturbegriff zu lösen“, so die Ministerin.

Avatare erinnern sich

Ausdrücklich nannte die SPD-Politikerin auch das Projekt SPUR.lab, das neue Erzählformen zum Thema nationalsozialistische Konzentrationslager für Brandenburgs Gedenkstätten entwickeln möchte. Da die Zeitzeugen so gut wie ausgestorben sind, sollen Avatare in die Erinnerungskultur Einzug halten.

Es ginge aber keinesfalls darum, die Kultur künftig in den digitalen Raum zu verlagern. „Ich weiß, dass in digitalen Formaten auch vieles wegfällt, was ich bei Kulturerlebnissen selber schätze: die Nähe, ein Schweigen, ein Feiern, Ekstase, ein nicht enden wollender Beifall“, so Manja Schüle. Aber sind die Investitionen in die digitale Infrastruktur der Kultureinrichtungen nicht der zweite Schritt vor dem ersten? Schüle räumt ein, dass die Versorgung mit leistungsfähigen Internetanschlüssen im Flächenland noch sehr zu wünschen übrig lässt. Die Regierung treibe derzeit den Breitbandausbau voran.

Hohe Fördersumme

Wie hoch die Fördersumme von acht Millionen Euro ist, lässt sich allein daran erkennen, dass bisher für die Digitalisierung von Archiven, Bibliotheken und Museen nur 100 000 Euro zur Verfügung standen. Dieser Betrag wurde aber gerade um 150 000 Euro aufgestockt.

Konferenz „Kultur hat Zukunft“

Ministerin Manja Schüle möchte die frohe Nachricht am Montag offiziell auf einer regionalen Kulturkonferenz in Nauen verkünden. Motto der Videoschalte mit Aktivisten der Kulturszene aus dem Havelland: „Zukunft wird in Brandenburg gemacht!“

Von Karim Saab