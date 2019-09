Diese AfD-Politikerin wird den Brandenburger Landtag eröffnen

Potsdam

Vor drei Tagen wurde Marianne Spring-Räumschüssel 73 Jahre. Die stets resolut auftretende AfD-Politikerin aus Cottbus ist damit die älteste Abgeordnete im neu gewählten Landtag. Als künftige Alterspräsidentin darf sieam Mittwoch die Konstituierung des Landtags eröffnen und eine Rede halten.

„Ich werde ganz moderat sehr schöne Themen spielen“, sagte die gebürtige Gubenerin, die auf Wahlplakaten mit Boxhandschuhen für sich und ihre Partei geworben hatte. „Ich bin sehr lösungsorientiert und pragmatisch aufgestellt“, sagte Spring-Räumschüssel.

Wurzeln in der Kommunalpolitik

Sie nennt sich selbst ein „Kind der Lausitz“. Sie absolvierte nach eigener Aussage eine Ausbildung als Industriekauffrau. Anschließend studierte sie Bekleidungstechnik und machte einen Abschluss als Ingenieur-Ökonomin. Ihre Wurzeln habe sie in der Kommunalpolitik, betonte sie.

Als ihr Steckenpferd gab sie die Kommunalfinanzen an. Sie übte Kritik an einer nicht ausreichenden Finanzierung der Kommunen. Sie fordert mehr direkte Demokratie wie ein „fakultatives Referendum“ sowie die Bildung einer Kommunalkammer im Land aus den Landkreisen und kreisfreien Städten.

Im Wahlkreis Cottbus I gewann sie das Direktmandat gegen bekannte Landespolitiker wie den früheren CDU-Chef Michael Schierack und SPD-Wissenschaftsministerin Martina Münch.

In Cottbus leitet sie den AfD-Kreisverband. Cottbus nannte sie im Wahlkampf eine „Widerstandshochburg“ und kündigte Ministerin Münch offen an: „Ich werde Sie jagen!“ – ganz so, wie Alexander Gauland es in Bezug auf Angela Merkel nach der Bundestagswahl 2017 geäußert hatte.

Von Igor Göldner