Die Marina Vulkan Werft Werder (Potsdam-Mittelmark) ist mit dem Handwerkspreis der Bürgschaftsbanken ausgezeichnet worden. Angesichts der Nachfrage nach Booten in der Corona-Pandemie habe das Unternehmen mit Unterstützung der Bürgschaftsbank Brandenburg investiert und baut seit 2020 eigene Yachten. Die Marina habe bewiesen, dass in Krisen immer auch das Potenzial stecke, neue Ideen zu entwickeln, sagte Milos Stefanovic, Geschäftsführer der Bürgschaftsbank Brandenburg, am Montag.

Um den mit 2000 Euro dotierten Preis hatten sich fünf weitere Handwerksbetriebe beworben. Der Preis wurde zum zweiten Mal auf Landesebene vergeben. Die Landessieger sind automatisch für den Bundeswettbewerb nominiert.

Die Marina an der Havel verfügt über 90 Liegeplätze im Wasser sowie 160 Winterlagerplätze an Land. Boote von bis zu 17 Metern Länge werden gewartet und Yachten nach individuellen Wünschen gebaut.

Von RND/dpa