In Brandenburg soll wegen der hohen Corona-Infektionszahlen der Teil-Lockdown nicht nur verlängert, sondern auch verschärft werden. Das rot-schwarz-grüne Kabinett will am Freitag die neuen Corona-Beschränkungen beschließen. Dabei will sich Brandenburg weitgehend an die Bund-Länder-Beschlüsse zu verschärften Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und Silvester sowie eine Erweiterung der Maskenpflicht halten.

Wer über Weihnachten seine Verwandten in Berlin besucht, darf dabei auch in Hotels übernachten. Ob Brandenburg diese abweichende Regelung von den Beschlüssen der Länder mit der Kanzlerin übernimmt, ist offen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Touristen momentan nicht in Hotels und Ferienwohnungen übernachten. Berlin hatte sich den Ländern Hessen und Nordrhein-Westfalen angeschlossen – gegen den Willen des Kanzleramts.

Kontaktbeschränkungen

Private Zusammenkünfte sollen auf maximal fünf Personen aus zwei Haushalten beschränkt werden. Bisher waren es zehn. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht dazu.

Vom 23. bis zum 1. Januar soll die maximale Personenzahl auf zehn erweitert werden – und zwar unabhängig von der Zahl der Haushalte. Es könnten sich also auch zehn Freunde treffen.

Maskenpflicht

Die wird ausgeweitet: Schülerinnen und Schüler sollen künftig ab Klasse 7 auch im Unterricht Maske tragen. Die Regel soll flächendeckend gelten, ab dem 1. Dezember. Ziel ist, die Schulen weiter geöffnet lassen zu können.

Für Gebiete mit sehr hohen Infektionszahlen – etwa die Kreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz und die Stadt Cottbus – soll es zusätzliche Maßnahmen geben, zum Beispiel in der Oberstufe einen Wechsel zwischen Präsenz- und Fernunterricht. Abschlussklassen sind davon ausgenommen.

Maskenpflicht soll künftig auch unmittelbar vor Geschäften sowie auf Parkplätzen von gelten.

Einkaufen

In Geschäften gelten künftig strengere Zugangsregeln: Es soll in kleineren Läden bis 800 Quadratmeter nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter gleichzeitig einkaufen. In Geschäften, die größer als 800 Quadratmeter sind, soll für diese größere Fläche ein Platz von 20 Quadratmetern pro Kunde gewährleistet sein.

Böllern zu Silvester

Ein Böllerverbot soll es nicht geben. Die in der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition mitregierenden Grünen fordern zwar ein Feuerwerks-Verbot zu Silvester, doch SPD und CDU lehnen das ab. Damit solle eine weitere Belastung der Krankenhäuser durch schwere Verletzungen vermieden werden, beschloss der Parteirat der Grünen.

Von Igor Göldner