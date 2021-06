Maskenpflicht: In der allgemeinen Partylaune wirken Verbote immer unwirklicher

Potsdam

Eine unbändige Lebensfreude bricht sich Bahn nach 15 Monaten Sorgen, Einschränkungen und Disziplin. Zu den erstaunlich schnell abgesackten Infektionszahlen und der stetig wachsenden Zahl der Geimpften kommt der Sommer – ein Gefühl der Befreiung erfasst weite Teile der Bevölkerung. Allein die Zahl der behördlich aufgelösten Partys am Wochenende spricht Bände, ob in Potsdam, Neuruppin oder Velten.

Politik darf sich nicht von bloßen Gefühlen leiten lassen

Für die Politik ist diese Gemengelage schwer zu handhaben. Die Verbote und Einschränkungen wirken immer unwirklicher, zumal Länder wie Dänemark ihrerseits das Ende der strengen Auflagen einläuten. In Landstrichen, in denen praktisch keine Neuinfektionen mehr stattfinden, sind die Regeln besonders schwer aufrecht zu erhalten – zumal etwa die Maskenpflicht ja auch weiter für bereits Geimpfte gilt. Was also tun? Die Politik darf sich nicht von Gefühlen leiten lassen, das ging im letzten Jahr schon einmal schief, als man viel zu spät reagierte, als sich nach den Sommerferien die zweite Infektionswelle auftürmte. Beim Einkaufen im vollen Supermarkt ist die Maske weiter sinnvoll. In der Fußgängerzone kann das anders aussehen. Das müssen Experten jetzt schnell bewerten.

Die Karten sind neu gemischt

Allerdings sind die Karten seither neu gemischt worden. Die viel gescholtene Impfkampagne greift, das Virus kann einem guten Teil der Bevölkerung nichts mehr anhaben. Die Politik wird daher Lockerungen beschließen können. Sie muss ihr Augenmerk darauf legen, die Impfkampagne zügig bis zum Ende durchzuziehen. Sinkende Impfbereitschaft können wir uns nicht leisten. Das müssen all jene noch Ungeimpften verstehen, die jetzt in Feierstimmung geraten sind. Sonst könnte die Party demnächst wieder vorbei sein.

Von Ulrich Wangemann