Potsdam

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) weiß offenbar nicht, was sie will. Letzte Woche ließ sie den Schulen den aktualisierten Hygieneplan zum Schulstart zukommen. Darin steht nichts von einer Maskenpflicht auf Schulfluren und Pausenhöfen. Auf Nachfrage hieß es, Derartiges sei auch nicht geplant. Jetzt soll sie doch kommen. Wobei man ja nie so recht weiß, ob das, was heute erklärt wird, morgen noch gilt. Man kann die Menschen auch unnötig verunsichern.

Lesen Sie hier: Brandenburg plant keine Maskenpflicht an Schulen

Anzeige

Lesen sie hier: Brandenburg plant Maskenpflicht an Schulen

Weitere MAZ+ Artikel

Es sind ja jetzt keine neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zur Trage-Pflicht einer Maske auf Schulgeländen führen würden. Vielmehr ist es der Wettbewerb der Länder untereinander, der zu dem Sinneswandel geführt haben dürfte. Bei der Frage der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen lief es ähnlich: Brandenburg schloss sie aus. Berlin kündigte sie an – und Brandenburg zog nach.

Das Argument, dass die Reiserückkehrer zu einer neuen Situation geführt hätten, ist schwach. Die Ferien in Brandenburg gehen in drei Tagen zu Ende, die meisten Urlauber sind längst da, und sie haben erkennbar zu keinem Anstieg der Infektionen in Brandenburg geführt. Gerade einmal 1,4 neue Fälle pro 100.000 Einwohner in Brandenburg innerhalb der letzten sieben Tage gibt es.

Von Torsten Gellner