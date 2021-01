Maskenpflicht in Brandenburg: Diese Regeln sind geplant

Potsdam

Die Maskenpflicht in Brandenburg wird verschärft. Den dafür notwendigen Beschluss einer neuen Corona-Eindämmungsverordnung will das Brandenburger Kabinett am 21. Januar fassen. Die Regeln sollen am 23. Januar in Kraft treten und zunächst bis zum 14. Februar gelten. Zuvor hatten sich Bund und Länder auf die Verschärfungen der Regeln verständigt.

Wo gilt die verschärfte Maskenpflicht ?

In Bussen und Bahnen (auch auf Bahnsteigen, an Haltestellen oder in Bahnhöfen) sowie beim Einkaufen müssen künftig sogenannte OP-Masken oder Masken der Standards KN95 oder FFP2 getragen werden. Ebenso gilt die Verschärfung bei körpernahen Dienstleistungen im Gesundheitsbereich und in Arbeits- und Betriebsstätten, an denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. In Personenaufzügen ist grundsätzlich eine medizinische Maske zu tragen.

Für Besuche in Pflegeheimen oder Krankenhäusern gilt sogar eine FFP2-Maskenpflicht – es sei denn, Besucher haben unmittelbar vor dem Besuch einen Antigen-Schnelltest gemacht, der ihnen bescheinigt, dass sie keine Covid-19-Erkrankung haben. Alle Beschäftigten in solchen Einrichtungen müssen bei der Verrichtung körpernaher Dienstleistungen FFP2-Masken tragen.

Was sind medizinische Masken?

Als medizinische Masken gelten sogenannte OP-Masken (die weiß-hellblauen mit den elastischen Bändern) oder virenfilternde Masken der Standards KN95 oder FFP2, letztere mit einer CE-Kennzeichnung mit vierstelliger Nummer der notifizierten Stelle. Masken mit Außenventil sind nicht erlaubt.

Für wen gilt die Pflicht zum Tragen von OP-, FFP2- oder KN95-Masken?

Grundsätzlich für alle Menschen, die sich in den genannten Bereichen aufhalten. Für das Personal in Geschäften reichen laut Verordnungsentwurf normale Mund-Nasen-Bedeckungen, ebenso für Therapeuten bei Dienstleistungen im Gesundheitsbereich.

Gibt es Ausnahmen?

Ja. Von der Maskenpflicht befreit sind Gehörlose und schwerhörige Menschen, ihre Begleitperson und im Bedarfsfall Personen, die mit diesen kommunizieren.

Ebenfalls auf das Tragen von Masken verzichten dürfen „Personen, denen die Verwendung einer Mund-Nasen Bedeckung oder einer medizinischen Maske wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist“. Dies muss jedoch durch ein schriftliches ärztliches Attest, das im Original vorzuweisen ist, belegt werden.

Was ist mit Kindern?

Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind von der Maskenpflicht befreit.

Was ist beim Tragen zu Beachten?

Hochwertige Atemschutzmasken der Klassen KN95 oder FFP2 bieten nur dann einen besonders guten Schutz, wenn sie richtig getragen werden. Die Maske muss absolut korrekt angelegt sein und sehr dicht am Gesicht anliegen. Die Luft – und damit auch das Virus – strömt sonst ungefiltert durch die Lücken zwischen Gesicht und Maske.

Ein Problem haben Bartträger: Sie können eine FFP2-Maske meist gar nicht dicht aufsetzen. Schon beginnender Bartwuchs kann ein Problem darstellen, weil sich ein Abstand zwischen Haut und Maske bilden kann, durch die Luft ungefiltert ein- und ausströmt.

Ab wann gelten die neuen Regeln?

Laut Entwurf soll die neue Brandenburger Eindämmungsverordnung am 23. Januar in Kraft treten. Sie gilt zunächst bis zum 14. Februar.

