Berlins Lehrer und Schüler sollen im neuen Schuljahr zumindest teilweise zum Tragen einer Maske verpflichtet werden. „Wir bereiten eine Maskenpflicht für die Berliner Schulen vor. Diese soll auf den Fluren, im Treppenhaus, in den Pausen und in den Gemeinschaftsräumen gelten, nicht jedoch im Klassenraum. Ich habe mich nach Rücksprache mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dazu entschieden“, sagte die Berliner Bildungssenatorin Sandra Scheeres laut der Zeitung „ BZ“.

In Brandenburg ist derlei nicht geplant. Eine Maskenpflicht für Lehrer im Unterricht gebe es nicht, sagte die Sprecherin des Bildungsministeriums, Ulrike Grönefeld, und wies einen anderslautenden Medienbericht vom Dienstag zurück.

Maske „regelhaft nicht notwendig“

Nur in ganz bestimmten Situationen sollen Lehrer einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie aus dem aktualisierten Hygieneplan für die Schulen hervorgeht, der der MAZ vorliegt. „Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im pädagogischen Alltag“ ... sei „regelhaft nicht notwendig“, heißt es darin. Das ist das Ergebnis einer Abwägung.

Denn im Umgang mit Schülern, gerade jüngeren Alters, ist die nonverbale Kommunikation über die Mimik von großer Bedeutung. In bestimmten Situationen können Lehrer transparente Gesichtsvisiere tragen. Sie bieten aber keinen ausreichenden Schutz gegenüber Aerosolen, mit denen das Coronavirus überwiegend übertragen wird.

Kein generelles Abstandsgebot in Schulen

Neu zum Schuljahr ist, dass das Abstandsgebot von 1,5 Metern in den Schulen nicht überall gilt. Sonst könnten auch keine 30 Kinder in einem Klassenzimmer sitzen. Für Lehrer untereinander oder im Gespräch mit Eltern soll das Abstandsgebot aber weiter gelten. Wenn dies nicht einzuhalten ist, sollen sie eine Maske tragen. Für Kinder gilt dies anders als in Berlin nicht – es sei denn, Brandenburg überlegt es sich nach dem Vorstoß von Berlins Bildungssenatorin noch einmal anders.

Zu exotischen Konstruktionen könnte es in einigen Klassenzimmern kommen. Wenn nämlich das Lehrerpult nicht mindestens anderthalb Meter von der ersten Schülerreihe entfernt postiert werden kann, soll die Einrichtung eines transparenten Spritzschutzes erwogen werden, heißt es.

Regelmäßiges Lüften

Laut Hygieneplan sollen die Klassenzimmer mehrmals täglich, mindestens in jeder Pause, gelüftet werden. „Diese soll drei bis zehn Minuten dauern“, heißt es im Hygienekonzept. Sollten sich in einem Klassenzimmer die Fenster nicht öffnen lassen, darf darin nicht unterrichtet werden.

Von Torsten Gellner