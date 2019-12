Potsdam

Gleich fünf Autos sind am Freitagabend bei einem Stau auf der Nutheschnellstraße ineinander gefahren. Sechs Menschen erlitten leichte Verletzungen, eine Person wurde mittelschwer verletzt. Alle wurden in unterschiedliche Kliniken gebracht. Die Unfallursache war am Sonntag noch unklar. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro beziffert. Der Stau war Folge eines Unfalls um 19.22 Uhr an der Ecke Neuendorfer Straße und Konrad-Wolf-Allee.

Von MAZ-online