„Raus aus diesem Teufelskreis“: Matthias Platzeck fordert neue Annäherung an Russland

Potsdam

Das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland ist frostig. Der frühere Ministerpräsident Matthias Platzeck ( SPD) fordert in seinem neuen Buch eine neue Annäherung an den großen Nachbarn im Osten und erinnert an die Ostpolitik Willy Brandts.

Herr Platzeck, Ihnen haftet das Etikett des Russland-Verstehers an. Sehen Sie das als Auszeichnung oder als Beleidigung?

Matthias Platzeck: Ich lasse mich davon nicht beleidigen. Mir ist aber klar, dass ein solches Etikett nicht nett gemeint ist. Das ist leider auch Zeugnis unseres Zeitgeistes, dass das Verstehen-Wollen denunziert wird. Ich würde mich immer bemühen, mein Gegenüber verstehen zu wollen, selbst wenn es mein Feind wäre. Das ist für mich die Grundlage eines vernünftigen Miteinanders.

Sie selbst sind in Potsdam im Schatten der Mauer aufgewachsen, wo besonders viele sowjetische Soldaten stationiert waren. Wie hat das Ihr Russland-Bild geprägt?

Wir haben direkt neben der Kommandantur nahe der Glienicker Brücke gewohnt. Vor uns, neben uns, hinter uns – überall wohnten Russen. Zu uns Kindern waren sie auch ausgesprochen freundlich. Später hatte ich mit meinen Lehrern Glück. Wir hatten eine Lehrerin, die es verstanden hat, uns nicht nur für die russische Sprache, sondern auch für die russische Kultur, für Bücher oder Filme zu begeistern. Das hat mich natürlich geprägt.

Wann hat dieses positive Bild einen Riss bekommen?

Das war spätestens im Dezember 1979, als die sowjetischen Truppen in Afghanistan einmarschiert sind. Das war für mich ein Punkt der inneren Umkehr. Das Bild vom Sozialismus war aber schon vorher ins Wanken gekommen, etwa durch die Ausbürgerung von Wolf Biermann und den Umgang mit den Protesten dagegen.

Duma ist nicht mit einem westlichen Parlament vergleichbar

Sie beklagen, dass das Russlandbild, das heute in Deutschland vermittelt wird, zu eindimensional sei. Woran machen Sie das fest?

Nehmen Sie etwa die vielen Berichte über die geplante Verfassungsänderung in Russland. Sie wird in Deutschland darauf reduziert, dass Putin sich die Macht sichern will. Dieser Meinung kann man sein. Wenn man sich das aber näher anschaut, entdeckt man viele andere Facetten, so dass die Duma mehr Rechte bekommt, die Rechte des Präsidenten beschnitten werden und dass die Legislaturperioden begrenzt werden. Natürlich ist die Duma nicht mit einem westlichen Parlament vergleichbar. Aber unabhängig davon ist die Darstellung von Vorgängen in Russland oft nur holzschnittartig: Alles Gute kommt aus dem Westen, und aus dem Osten kommt das Böse.

Matthias Platzeck: Politiker, Russland-Vermittler und Buchautor Matthias Platzeck, geboren 1953 in Potsdam, engagierte sich in der DDR-Umweltbewegung. Er war von 1998 bis 2002 Oberbürgermeister von Potsdam. Von 2002 bis 20013 war er Ministerpräsident von Brandenburg. Er ist Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums und leitet für die Bundesregierung die Kommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“. Sein Buch „Wir brauchen eine neue Ostpolitik – Russland als Partner“ erscheint am 16. März im Ullstein-Verlag. Die 256 Seiten kosten 22 Euro. Er knüpft darin an die Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr vor 40 Jahren an. Platzeck wird sein Buch am 4. März im Potsdamer Hans-Otto-Theater vorstellen.

Aber es gibt ja auch einen Grund für diese Kritik, wenn man an die Unterdrückung der Opposition und die Angriffe auf die Zivilgesellschaft denkt. Soll man darüber schweigen?

Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann so etwas gefordert zu haben. Auf Veranstaltungen in Russland werbe ich explizit für mehr Mut in der Zivilgesellschaft. Aber Egon Bahr hat mir mal förmlich eingebläut, dass man in komplizierten Situationen immer auch mal die Perspektive wechseln soll. Setze dich in Gedanken an die andere Seite des Tisches, dann wirst du vielleicht besser nachvollziehen können, warum dein Gegenüber so handelt, wie es handelt. Diesen Perspektivwechsel würde ich mir häufiger wünschen, nicht nur im Verhältnis zu Russland.

Die Osterweiterung der Nato belastet das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen wie wohl keine andere Frage. Muss man nicht die Sorgen der Osteuropäer verstehen?

In der Fragestellung liegt ein Teil des Problems: Natürlich bieten die polnische Geschichte und die Geschichte des Baltikums genügend Anhaltspunkte dafür, dass man dort eine sehr skeptische Sicht auf den großen Nachbarn im Osten hat. Aber diese Sorgen werden ja bei uns auch von allen verstanden und bestimmen die europäische Außenpolitik. Eine nachhaltige Strategie sollte aber alle Sichtweisen einbeziehen. Ansonsten wünsche ich mir, dass die Russen als der deutlich größere und militärisch stärkere Nachbar dringend damit anfangen, aktiv wieder mehr Vertrauen in der Nachbarschaft aufzubauen, im gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und militärischen Bereich. Vertrauensarbeit, Soft Power überhaupt ist leider keine sonderlich ausgeprägte Fähigkeit der Russen.

Wie könnte das aussehen?

Ich würde mir von beiden Seiten wünschen, dass nicht auf jedes Manöver ein eigenes Manöver mit noch mehr Soldaten folgt. Wenn man die Sache so weiter laufen lässt und sich die Truppenstärken immer weiter erhöhen, kommt es irgendwann zum großen Knall. Wir müssen raus aus diesem Teufelskreis.

Haben die Russen nicht ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis?

Das kann schon sein, aber daran haben wir Deutschen seit dem 22. Juni 1941 ja auch einen erheblichen historischen Anteil. Putin hat 2001 bei seiner Rede im Bundestag – die er bewusst auf Deutsch gehalten hat – eigentlich nur einen Wunsch geäußert: Er bat darum, Russland in eine gemeinsame europäische Sicherheitsarchitektur auf Augenhöhe einzubeziehen. Das ist nie geschehen und erzeugt so viele der Probleme, die wir heute haben.

Gehört zu diesem Teufelskreis auch, welche Rolle Putin und die russische Armee in Syrien spielen?

Was jetzt zwischen der Türkei und Syrien und indirekt damit auch zwischen der Türkei und Russland passiert, ist brandgefährlich. Alle Bemühungen müssen auf den Schutz der Zivilbevölkerung und gegen eine weitere Eskalation gerichtet sein. Aber auch hier würde ich vor einseitigen Schuldzuweisungen warnen und erinnern, dass die Türkei vor kurzem völkerrechtswidrig Gebiete im Norden Syriens überfallen und besetzt hat und nicht erst seit heute die der Terrororganisation Al Kaida nahestehenden Kämpfer unterstützt.

Weitsicht und strategischer Klugheit auch schwierigste Situationen meistern

Sie plädieren für eine neue Ostpolitik im Sinne von Willy Brandt und Egon Bahr. Was können wir von Ihnen in einer solch verfahrenen Situation lernen?

Dass man mit Mut, Weitsicht und strategischer Klugheit auch schwierigste Situationen meistern kann. Und dass manchmal auch vermeintlich paradoxe Handlungen dazugehören. Brandt und Bahr haben trotz der brutalen Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968 anschließend der Sowjetunion quasi einen Neustart angeboten, Wandel durch Annäherung hieß die Formel. Diese Herangehensweise, die seinerzeit Willy Brandt einen unerhörten Shitstorm eingebracht hat, fußte auf dem Bahr‘schen Lehrsatz, dass alle unsere wichtigen Werte nur von einem getoppt werden, dem Erhalt des Friedens.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron fordert eine Annäherung an Russland, um die Rolle der EU zu stärken. Sehen Sie darin einen Weg?

Präsident Macron hat sich wahrscheinlich einfach die Frage gestellt, wie die Welt wohl in 20 Jahren aussehen wird. Das größte wirtschaftliche Zentrum wird um China, Vietnam, Südkorea und Japan herum sein, das ist so gut wie unabwendbar. Den zweiten Pol werden die USA, Kanada und vermutlich Mexiko bilden. Wo aber wird Europa in 20 Jahren stehen ohne Russland? Macron befürchtet wohl, dass Europa dann sehr alleine dastehen wird, u.a. ohne Bodenschätze und Ressourcen. Wenn wir ein wirtschaftlich bedeutendes Zentrum bleiben wollen, dann geht das nur mit Russland. Man muss sich aber wohl damit abfinden, dass Russland auf absehbare Zeit keine Westminster-Demokratie wird und sich eigene Wege in die Zukunft suchen wird.

Wir erinnern in diesen Tagen an das Ende des Zweiten Weltkrieges. Sehen Sie die Rolle Russlands ausreichend gewürdigt?

Nein, wir haben auch hier unterschiedliche Maßstäbe. Gerade vor kurzem wurde an die Ardennen-Offensive groß erinnert und sie fast als die entscheidende Schlacht des Zweiten Weltkrieges hochstilisiert. Was aber ist mit der Schlacht um Stalingrad, der Panzerschlacht von Kursk, der Befreiung Leningrads oder der Schlacht um die Seelower Höhen? Die Rote Armee hat eindeutig die Hauptlast des 2. Weltkrieges getragen. Und wir sollten auch nicht vergessen, dass wir einen bis dahin nie dagewesenen brutalen Vernichtungskrieg gegen die Völker der Sowjetunion geführt haben, der 27 Millionen Opfer auf deren Seite gefordert hat. Das war ein Verbrechen kaum vorstellbaren Ausmaßes. Die Russen, Ukrainer und Belarussen haben uns trotzdem danach Vergebung, Versöhnung und sogar Freundschaft angeboten. Diese außergewöhnliche Geste sollten wir nicht vergessen.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner und Henry Lohmar