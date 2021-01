Leizen

Inzwischen gehören drei der vier nördlichen Kreise in Brandenburg zu dieser Kategorie: Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche wurde am Dienstag für die Prignitz mit 347, den Kreis Ostprignitz-Ruppin 409 und die Uckermark mit 293 angegeben. In Mecklenburg-Vorpommern lag diese Inzidenz am Montag bei 129,2.

Die Beamten kontrollierten in Leizen vor allem die seit wenigen Tagen an der Seenplatte geltende 15-Kilometer-Regel und die eingeschränkte Einreise in den Kreis. Einige Fahrzeuge, auch aus Brandenburg, wurden wieder zurückgeschickt. An der Seenplatte liegt die Wochen-Inzidenz bei 236. Es ist der einzige MV-Kreis über 200.

Von RND/dpa