Neubrandenburg

Nach rund zwei Monaten Schließung dürfen an der Mecklenburgischen Seenplatte von diesem Freitag an wieder zahlreiche Freizeiteinrichtungen und „tourismusaffine Dienstleistungen“ öffnen. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, lag die „Corona-Ampel“ an fünf Tagen hintereinander nicht mehr auf der höchsten Warnstufe vier. Damit könnten unter anderem Schwimm- und Spaßbäder, Kinos, Museen, Theater und auch Indoorspielplätze wieder öffnen. Dazu wurde eine Verfügung erlassen.

An der Seenplatte waren diese Einrichtungen - und auch die Weihnachtsmärkte - wegen hoher Infektionszahlen Ende November 2021 geschlossen worden und damit am längsten in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu. In den letzten Wochen hatte es verstärkt Kritik an dieser Regelung gegeben, denn im Nachbarland Brandenburg und in nahen Großstädten wie Berlin waren die Freizeiteinrichtungen trotz deutlich höherer Infektionszahlen durchgehend geöffnet.

Wie der Landkreis weiter mitteilte, bleiben die strengen Kontakbeschränkungen zu Treffen von Ungeimpften aber vorerst weiter bestehen. Damit werden die Maßnahmen jetzt bei einer deutlich höheren Corona-Inzidenz gelockert, als sie bei der Schließung Ende November der Fall war. Damals lag dieser Wert bei 470 amtlich registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in der Woche. Laut Landesregelung drohte eine „Überlastung des Gesundheitswesens“. Jetzt wurde die Wocheninzidenz mit 681 angegeben.



Von RND/dpa