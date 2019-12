Mehr Brandenburger müssen wegen steigender Pflegekosten aufs Sozialamt

Potsdam

Die Zahl der pflegebedürftigen Brandenburger, die die Unterbringung in einem Heim oder den Pflegedienst zuhause nicht mit eigenen Mitteln finanzieren können, steigt deutlich an. Im vergangenen Jahr beantragten 7261 Menschen die sogenannte Hilfe zur Pflege. Das waren rund 920 Menschen oder fast 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Hilfe zur Pflege ist eine Leistung des Sozialamts für jene, die sich den Eigenanteil der Pflegekosten nicht leisten können.

Allerdings lag die Zahl der auf Sozialhilfe angewiesenen Pflegebedürftigen in den vergangenen Jahren auch schon höher, wie das Brandenburger Sozialministerium auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag nun mitteilte.

Eigenanteil steigt deutlich an

Die Zahl der Pflegebedürftigen wird alle zwei Jahre erhoben, zuletzt geschah das zum 31. Dezember 2017. Damals waren 132.426 Menschen pflegebedürftig. 2015 waren es noch 111.595 Menschen gewesen. Der deutliche Anstieg in diesem Zeitraum hängt mit dem Pflegestärkungsgesetz zusammen, bei dem dem die Pflegebedürftigkeit neu definiert wurde und durch mehr Menschen Anspruch auf Pflegeleistungen hatten. Die neue Erhebung mit aktualisierten Daten zu 2019 liegt noch nicht vor.

Wie jüngste Zahlen zeigen, wird die Unterbringung in einem Pflegeheim immer teurer. Die Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der anfallenden Kosten ab. Einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge stieg der Eigenanteil für einen Heimplatz in Brandenburg zwischen 2018 bis Mitte 2019 um rund 31 Prozent von 506 auf 661 Euro. In Berlin stiegen die Kosten im gleichen Zeitraum um knapp 9 Prozent auf 841 Euro. Unter anderem sorgen steigende Löhne für das Pflegepersonal für den Kostenanstieg.

Von Torsten Gellner