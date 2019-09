Potsdam

Bei der Landtagswahl in Brandenburg haben fast ein Viertel der Wahlberechtigten per Brief gewählt. Mit 23,1 Prozent Briefwählern sei der höchste Wert seit der Wende bei Landtagswahlen erreicht worden, berichtete Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag in Potsdam. 2014 waren es noch 20,2 Prozent Briefwähler.

„Es ist über die Jahre hinweg ein stetiger Anstieg von wenigen Prozenten“, sagte Küpper. Im Jahr 1990 hatten nur 9,4 Prozent der Wähler per Brief abgestimmt.

Wahlbeteiligung auf hohem Niveau

Auch die Wahlbeteiligung lag mit 61,3 Prozent für Brandenburger Verhältnisse auf hohem Niveau. Diese Wahlbeteiligung sei nur bei der ersten Landtagswahl nach der Wende 1990 und im Jahr 2009, als die Landtagswahl zusammen mit der Bundestagswahl lief, mit jeweils 67 Prozent übertroffen worden, sagte Küpper.

Rückläufig ist seit dem Höchststand im Jahr 2004 der Anteil der Frauen unter den gewählten Landtagsabgeordneten. Nur 28 der 88 neu gewählten Landtagsabgeordneten sind Frauen, 2004 waren es noch 36 Landtagsabgeordnete.

Von RND/dpa