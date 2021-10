Mehr Druck auf Ungeimpfte: Das sagt eine Potsdamer Expertin für Arbeitsrecht

Potsdam

Vom 1. November an sollen ungeimpfte Arbeitnehmer keine Entschädigungsleistungen nach § 56 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) bekommen, wenn sie – als Kontaktperson eines Infizierten oder nach einer Reise – in Quarantäne müssen. Das haben die Gesundheitsminister der Länder am 22. September beschlossen. Werden sich Betroffene aber nicht mit Händen und Füßen gegen diesen Beschluss wehren – und könnten sie damit nicht vielleicht sogar Erfolg haben?

Eher nicht, vermutet Angie Schneider, Privatdozentin für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an der Universität Potsdam. „Spontan fällt mir keine Möglichkeit ein, wie der Arbeitnehmer rechtlich dagegen vorgehen könnte“, sagt sie. Durch den § 56 Absatz 1 gebe es ja gerade eine zusätzliche Entschädigungsmöglichkeit durch den Staat, die vor allem zu Beginn der Pandemie wichtig gewesen sei. „Diese Entschädigung wurde zu einer Zeit relevant, in der es noch keinen oder nicht genug Impfstoff gab“, so Schneider.

Infektionsschutzgesetz ist älter als die Impfung

Der Beschluss der Gesundheitsminister stütze sich auf eine ebenfalls in diesem Gesetz enthaltene, nur bislang nicht angewandte Regelung. Dort stehe zum Beispiel, dass man die Entschädigung nicht bekomme, wenn man die Quarantäne durch eine empfohlene Schutzimpfung hätte vermeiden können.

Zunächst griff dieser Teil des Gesetzes nicht, weil die Arbeitnehmer bis mindestens Dezember 2020 gar keine Chance gehabt hätten, der damals 14-tägigen Quarantäne durch eine Impfung zu entgehen. Die ersten Corona-Schutzimpfungen in Deutschland fanden unmittelbar nach Weihnachten statt. „Dass das jetzt immer noch gilt, ist keine Notwendigkeit mehr“, sagt Schneider. Schließlich könne man sich als Arbeitnehmer ohne Probleme impfen lassen. Und wem das aus medizinischen Gründen nicht möglich sei, bekomme die Entschädigung ja auch weiterhin.

Die Arbeitnehmer könnten allenfalls versuchen, sich auf § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu berufen. Danach geht ein Arbeitnehmer „des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig“, dass er für eine verhältnismäßig kurze Zeit „ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird“. Dieser Anspruch würde sich dann gegen den Arbeitgeber richten, der demnach den Lohn zumindest für einen Teil der Quarantäne fortzuzahlen hätte.

Auch der Arbeitgeber kann kaum belangt werden

Aber auch hier sieht Schneider einen Riegel vorgeschoben. „Hier geht es eher um die sogenannten klassischen Fälle wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Beerdigungen“, sagt Schneider. Die Quarantäne könne schon angesichts ihrer Länge nicht ohne Weiteres in Anschlag gebracht werden. Außerdem sei der § 616 in vielen Tarifvereinbarungen „abbedungen“ worden.

Arbeitgeber und Gewerkschaften hätten sich oftmals in Tarifverträgen darauf geeinigt, dass die Lohnfortzahlung gar nicht oder nur in ganz bestimmten Fällen in Anspruch genommen werden könne – Quarantäne falle höchstwahrscheinlich nicht unter solche Fälle.

In politischer Hinsicht schätzt Schneider persönlich die Entscheidung der Gesundheitsminister zwar als einen „absolut falschen Weg“ ein, um durch Druck statt durch Überzeugung die Impfbereitschaft in der Bevölkerung zu erhöhen. Eine rein rechtliche Kritik an der Entscheidung jedoch „halte ich für schwierig“, sagt die Juristin.

Mäßige Impfquote in Brandenburg

In Brandenburg sind derzeit 58,3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 61,4 Prozent der Märker haben zumindest die erste Impfung bekommen (Stand: 30. September). Damit liegt das Land deutlich unter der bundesweiten Impfquote: In Deutschland sind 64,4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft und 68 Prozent einfach.

Von Rüdiger Braun