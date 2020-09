Potsdam

Sportvereine in Brandenburg dürfen ab sofort mehr als die bislang erlaubten 1000 Zuschauer in die Stadien lassen. Die entsprechenden Änderungen in der „Großveranstaltungsverbot-Verordnung“ gab Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) nach einer Kabinettssitzung in Potsdam bekannt. Die neuen Regeln gelten ab Mittwoch, 23. September bis zum 15. November. Offiziell ist das Ganze als „Probebetrieb“ deklariert.

Das Land setzt damit eine Lockerung um, die die Chefs der Staatskanzleien der Länder vor einer Woche mit dem Bundeskanzleramt verabredet hatten. Von der Regelung profitieren in der Mark aber nur Clubs mit größeren Hallen oder Stadien (mit einer Kapazität von 5000 Besuchern oder mehr). Nur jeder fünfte Platz darf besetzt werden.

Anzeige

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen. Ausgewählt von der Chefredaktion. Täglich in Ihrem Postfach.

„Das Ganze ist flankiert von strengen Auflagen“, sagte Nonnemacher, also einem Hygienekonzept des Betreibers. Auch müsse der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Tickets müssten zudem personalisiert werden und, wenn möglich, online verkauft werden. Jedem Besucher wird ein fester Platz zugewiesen, es gibt ein Alkoholverbot.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Probebetrieb umfasst Stadien und Hallen. In geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, ausgenommen davon sind Kinder unter sechs Jahren.

Sport-Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern sind zudem nur nur erlaubt, wenn es in der jeweiligen Stadt oder Gemeinde nicht mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen gegeben hat. In ganz Brandenburg liegt diese so genannte Sieben-Tage-Inzidenz deutlich geringer, nämlich bei 3,7. Nonnemacher sprach von einer „behutsamen Lockerung. In einem Stadion mit 10.000 oder 20.000 Plätzen ist eine Auslastung von bis zu 20 Prozent im Augenblick noch vertretbar.“

Von Thorsten Keller