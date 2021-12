Mehr Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Brandenburg - viele ohne Anmeldung

In der vergangenen Woche gab es in Brandenburg 36 Versammlungen mit thematischem Bezug zur Corona-Pandemie. Vor allem in in Südbrandenburg steigt die Teilnehmerzahl. Weil viele Proteste nicht angemeldet werden, reagiert die Polizei mit einer vereinfachten Abberufbarkeit von Bereitschaftskräften.