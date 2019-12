Potsdam

Finanzschwächere Dörfer in Brandenburg sollen im kommenden Jahr vom Land mehr Unterstützung erhalten. Nach einer neuen Richtlinie können Projektanträge solcher Dörfer mit einem Fördermittelanteil von bis zu 90 Prozent unterstützt werden, wie Agrarminister Axel Vogel (Grüne) am Montag mitteilte. Damit verbesserten sich für diese Gemeinden die Möglichkeiten, mit einem geringeren Eigenanteil Zugang zu Förderung zu bekommen. Die Gemeinden könnten damit unter anderem in Infrastruktur und die Schaffung attraktiver Ortskerne investieren sowie leerstehende Gebäude abreißen.

Als finanzschwach gelten nach Angaben des Ministeriums Gemeinden, die sich in einer Haushaltsnotlage befinden oder die einer mindestens zweijährigen gesetzlichen Haushaltssicherungspflicht unterliegen. „Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilen unseres Landes bleibt ein herausragendes Anliegen der Landesregierung“, erklärte Vogel.

Von RND/dpa