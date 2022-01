Mein Lichtblick 2021: Ein Feuerwehrauto für den Verein Katte in Potsdam

Potsdam

Pandemie, geschlossene Schulen und überlastete Familien. Das Jahr 2021 war für viele Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht leicht. Doch es gibt Lichtblicke. Eine Hochzeit, eine neue Liebe oder ein Neustart im Job. Die MAZ stellt Menschen vor, denen 2021 etwas Gutes widerfahren ist oder die sich auf einen Neuanfang freuen. Heute: Jirka Witschak (51) aus Potsdam.

Mit wehendem Haar kommt Jirka Witschak an diesem Morgen zum Verein Katte geradelt, einer Test- und Beratungsstelle für HIV und Corona in Potsdam. Sein Rauhaardackel Luise Charlotte lässt sich nach dem Vorbild ihrer Namensgeberin, der Prinzessin von Brandenburg, kutschieren – allerdings im Fahrradkorb. Schon von weitem leuchtet die Regenbogenflagge am Rad durch das trübe Wetter.

Witschak engagiert sich im Verein Katte für sexuelle Gesundheit

Jirka Witschak, engagiert sich seit Jahrzehnten für sexuelle Vielfalt und sexuelle Gesundheit und ist in dem Verein Katte aktiv. Der Potsdamer hatte nicht nur trotz Corona ein gutes Jahr, sondern eigentlich wegen Corona. „Das darf man gar nicht laut sagen.“ Der 51-Jährige lacht ungläubig.

In der Test- und Beratungsstelle für HIV und Corona „Katte“ spricht Jirka Witschak bei Corona-Tests auch gerne mal über Safer Sex. Präventionsarbeit gegen HIV und Corona lässt sich vereinen. Virus ist Virus, sagt er. Quelle: Judith von Plato

Neben all den üblichen Schwierigkeiten hat die Beratungsstelle tatsächlich von der Pandemie profitiert: „Es ist völlig verrückt. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben wir am Ende des Jahres Geld übrig und müssen nicht in langwierigen Prozessen Fördermittel beantragen, um unsere Projekte im nächsten Jahr zu sichern.“ In den Räumlichkeiten von Katte in der Jägerallee türmen sich Kisten mit Informationsmaterial, Kondomen und inzwischen auch Corona-Tests.

HIV-Beratungsstelle Katte wird Corona-Testzentrum

Mit den Schnelltests haben Witschak und sein Team dieses Jahr Geld verdient. Zu Beginn der Pandemie haben sie die HIV-Beratungsstelle kurzerhand ausgebaut: „Wir testen nicht mehr nur auf HIV, sondern auch auf Corona. Das war naheliegend. Virus ist Virus.“ 18 Euro gab es zwischenzeitlich pro Test vom Bund.

Da kommt eine Menge Geld zusammen – so viel, dass das Katte-Team endlich ein lang erträumtes Projekt angehen kann, für das bislang schlicht die Finanzierung fehlte. Der Plan: ein eigenes altes Feuerwehrauto für den Verein. Was zunächst wie der Traum eines Kindergartenkindes klingt, ist wohl überlegt: „Mit dem Feuerwehrauto sind wir endlich mobil und können unsere Themen nach ganz Brandenburg bringen, wo es nur wenig Beratungsangebote für queere Menschen gibt.“

Mit dem Feuerwehrauto „queer durch Brandenburg“

12.000 Euro planen sie für Anschaffung und Umbau des Einsatzwagens. Noch 2022 soll es losgehen: Mit Mengen an Info-Material und Expertinnen und Experten an Bord wird das Feuerwehrauto dann „queer durch Brandenburg“ fahren und Anti-Diskriminierungsarbeit und Vorsorge leisten – sowohl bezüglich sexueller Gesundheit als auch Corona.

Der Verein Katte in Potsdam kauft sich von dem Geld, dass er mit Corona-Tests verdient hat, ein Feuerwehrauto. Quelle: Judith von Plato

Ihre Expertise in Sachen Viruserkrankungen konnten Witschak und die anderen Vereinsmitglieder in der Pandemie nämlich einsetzen und nutzen. Das heißt natürlich nicht, dass sie sich über Corona freuen. Im Gegenteil: die Tragweite von Viruserkrankungen ist ihnen schon lange bewusst. Aber es gab eben auch Vorteile: „Das Tolle ist, dass wir als Corona-Testzentrum plötzlich ein viel breiteres Klientel haben, das wir erreichen. Das beglückt jedes Präventionsgemüt.“

Präventionsprojekte zu HIV und Corona kombinieren

Wer eigentlich nur zu einem Corona-Test vorbeikommt, fragt das Katte-Team auch gerne mal auf Themen wie sexuell übertragbare Krankheiten und Safer Sex aus. „Bei einem Corona-Test ist man schnell im Gespräch“, lacht Witschak. Das große Interesse hat ihn auch darauf gebracht, Präventionsprojekte in Schulen zu sexuell übertragbaren Krankheiten wie HIV mit dem Thema Corona zu kombinieren: „Die Kinder wissen inzwischen viel mehr zu Viren und dieses Wissen können wir nutzen, um ihnen den HI-Virus zu erklären und gleichzeitig die Bedeutsamkeit des Impfens,“ erzählt Witschak.

Witschak freut sich auf das kommende Jahr und darauf, endlich mit dem ersehnten Feuerwehrauto durch Brandenburg zu fahren. Bis dahin nehmen er und Luise Charlotte mit dem Regenbogenrad und Potsdam Vorlieb. Aber nicht mehr lange, da ist er sich sicher.

Von Judith von Plato