Potsdam

Pandemie, geschlossene Schulen und überlastete Familien. Das Jahr 2021 war für viele Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht leicht. Doch es gibt Lichtblicke. Eine Hochzeit, eine neue Liebe oder ein Neustart im Job. Die MAZ stellt Menschen vor, denen 2021 etwas Gutes widerfahren ist oder die sich auf einen Neuanfang freuen. Heute: Katja Ganszczyk (43) aus Falkensee (Havelland).

Den ganzen Sommer hat Katja Ganszczyk in ihrer Wohnung verbracht. Mit einem Buch und der Sonne im Gesicht auf dem Balkon, mit Freunden bei gemeinsamen Abendessen oder gemütlich eingekuschelt auf dem Sofa. Nicht weil es nicht andere ging, sondern weil Katja Ganszczyk es so wollte. „Einen besseren Ort als meine Wohnung kann ich mir momentan nicht vorstellen“, sagt sie und lacht.

Wie ein Umzug ihr Leben veränderte

An diesem Morgen kommt sie gerade von ihrer Nachtschicht nach Hause. Katja Ganszczyk ist Staplerfahrerin bei einem großen Logistiker in der Region. Nun sitzt sie in ihrer Küche und hat sich einen Kaffee eingeschenkt. Müde ist sie, aber trotzdem will sie erzählen. Davon wie ein Umzug ihr Leben auf den Kopf stellte und warum Tränen liefen, als endlich die Zusage für ihre Wohnung kam.

„2020 war nicht leicht“, sagt Ganszczyk. Eine Trennung, gesundheitliche Probleme und innere Unzufriedenheit. Irgendwann sei ihr klar geworden: „Jetzt muss ich was ändern.“ Nach der Trennung begann sie nach Wohnungen zu schauen. Schnell habe sie gemerkt, dass bezahlbarer Wohnraum im Berliner Umland schwer zu haben ist. Auch in Falkensee habe sie kaum etwas gefunden, erzählt die 43-Jährige. Dabei kam wegziehen für sie nie infrage. „Ich komme aus Falkensee, meine Familie lebt hier, meine Freunde. Ich möchte nicht woanders leben.“

Bei der Zusage flossen die Tränen

Rat wusste ein alter Schulfreund, ein Makler, der sich umhörte. Und der sich schließlich mit einer guten Nachricht bei ihr meldete: Er habe eine Wohnung für sie gefunden. Bezahlbar, nicht weg vom Falkenhagener See. Sie habe „gehofft, gehofft und gehofft“, sagt Ganszczyk und lacht. Ende Februar, kurz bevor sie schon nicht mehr damit gerechnet habe, kam schließlich die ersehnte Zusage „Da sind bei mir Tränen geflossen. Ich habe mich so gefreut.“

Seitdem sie in der Wohnung lebe, sei ihr Leben einfacher geworden, sagt Ganszczyk. „Die Wohnung gibt mir ganz viel Kraft.“ Sie gehe viel am See spazieren und freue sich über kleine Dinge, erzählt Ganszczyk. Den Wechsel der Jahreszeiten, die sonnigen Stunden auf ihrem Balkon. Ihre 20-jährige Tochter ist vor Kurzem ausgezogen. “Flügge geworden“, wie Ganszczyk sagt. Jetzt lebt die 43-Jährige zum ersten Mal in ihrem Leben ganz alleine. „Das genieße ich.“

Katja Ganszczyk ist dankbar für ihre neue Wohnung. Quelle: Enrico Berg

Insgesamt habe die Pandemie einen positiven Effekt auf ihre Leben gehabt, sagt Katja Ganszczyk. Sie habe eine neue Sichtweise auf das Leben bekommen. Die Dinge des Alltags könne sie nun mehr wertschätzen. „Wenn Menschen einen anlächeln, dann ist das ganz viel wert.“ Früher sei ihr das nicht aufgefallen, sagt sie.

„Falkensee hilft“ verschickt Weihnachtsgrüße

Kraft habe ihr aber nicht nur die Wohnung gegeben, sondern auch ihr ehrenamtliches Engagement, erklärt Ganszczyk. Vor drei Jahren hat sie gemeinsam mit einer Freundin die Gruppe „Falkensee hilft“ gegründet. Über Facebook haben sich bereits über 1500 Menschen aus der Region vernetzt. Mal organisiert Ganszczyk eine Spendenaktion für die Flutopfer aus Nordrhein-Westfalen, mal steht sie selbst in einer Obdachlosenunterkunft und hilft aus.

Im letzten Jahr verschickten die Gruppenmitglieder Weihnachtsgrüße an mehrere Seniorenheime in der Gegend. „Wir wollten die Menschen wissen lassen, dass wir an sie denken.“ Wie sie es schaffe, neben den Nachtschichten und dem Alltag noch so viel ehrenamtliche Arbeit zu leisten? Ganszczyk muss lachen. „Das mache ich irgendwie so zwischendurch.“ Auch in diesem Jahr sammelt die Gruppe wieder Weihnachtsgrüße.

Katja Ganszczyk wird in diesem Jahr Weihnachten mit ihrer Familie feiern. „Mit meinen Eltern, meiner Tochter, meinen Geschwistern und deren Kindern.“ Es wird das erste Mal sein, dass sie in der neuen Wohnung feiern.

Von Gesa Steeger