Pandemie, geschlossene Schulen und überlastete Familien. Das Jahr 2021 war für viele Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht leicht. Doch es gibt Lichtblicke. Eine Hochzeit, eine neue Liebe oder ein Neustart im Job. Die MAZ stellt Menschen vor, denen 2021 etwas Gutes widerfahren ist oder die sich auf einen Neuanfang freuen. Heute: Jelle Rohde (17) aus Brandenburg/Havel.

Jeden Tag um 7.30 Uhr steht er in der Werkhalle, pünktlich. Dann kontrolliert er die Maschinen und schaut, ob alles seinen Gang geht. Wenn es irgendwo hakt, dann packt er die Schmiere aus. „Metall ist einfach meins“, sagt Jelle Rohde und lacht.

Jelle Rohde in der Werkstatt. Quelle: HEIKE SCHULZE

„Leidenschaftlicher Rennfahrer“

Sein Grinsen ist sehr breit, eine runde Brille sitzt auf seiner Nasenspitze, sein heller Haarschopf ist an diesem Vormittag ein bisschen verwuschelt. Vielleicht kommt es daher, dass Rohde am Morgen mit dem Fahrrad ins Werk gefahren ist, wie jeden Tag. „Ich bin ein leidenschaftlicher Rennradfahrer.“ Seit September ist Jelle Rohde Auszubildender bei ZF Getriebe in Brandenburg/Havel. 1600 Menschen arbeiten im Werk, 18 Auszubildende lernen unter anderem wie man Metall so bearbeitet, dass am Ende ein Getriebe für PKWs dabei herauskommt.

„Wenn Sie mit einem glücklichen Azubi sprechen wollen, dann reden Sie mit Jelle“, das hatte Susanne Resech gesagt, die im Werk die Auszubildenden auf ihrem Weg zum Industriemechaniker begleitet. Und glücklich ist Jelle Rohde, das merkt man sehr schnell.

Und das trotz der Pandemie, die ihn in seinem letzten Schuljahr ins Homeschooling verbannte. „Das lief so mittelmäßig für mich“, sagte Rohde. Seine Familie habe ihn aber „tatkräftig unterstützt“. Am Ende stand die Note 1,7 auf seinem Abschlusszeugnis.

Die Stimmung gefiel ihm sofort

Eigentlich habe er schon immer etwas Handwerkliches machen wollen, sagt der 17-Jährige. „Früher wollte ich mal Tischler werden.“ Aber sein Vater habe ihn schließlich umgestimmt. Der arbeite selber in dem Bereich und hab ihm immer von seiner Arbeit erzählt, sagt Rohde. „Irgendwann war dann klar, dass ich Industriemechaniker werden wollte.“

Das erste Mal betrat er im vergangenen Jahr die Werkhalle von ZF, zum Tag der offenen Tür. Er habe gleich gewusst, dass das das Richtige für ihn sei, erzählt der 17-Jährige. „Die Stimmung gefiel mir sofort. Die Maschinen sind auf dem neusten Stand. Der Betrieb geht mit der Zeit, das finde ich cool.“ Außerdem gebe ihm das auch Sicherheit was seinen Job angehe, sagt Rohde. Wer moderne Maschinen habe, der investiere in die Zukunft. „Das finde ich gut.“

Jelle Rohde will nach seiner Ausbildung im Betrieb bleiben. Quelle: HEIKE SCHULZE

Er schrieb nur eine einzige Bewerbung. Die Zusage zur Ausbildung im ZF-Werk kam per Post. Den Brief habe er gemeinsam mit seiner Familie geöffnet, erinnert sich Rohde. Alle seien aufgeregt gewesen. Als klar war, dass es mit der Ausbildung klappt, sei der Jubel losgebrochen. Jelle Rohde grinst. „Wenn es die Zeiten erlaubt hätten, dann hätte ich eine Party gegeben.“ Die Zusage sei auf jeden Fall der beste Moment im ganzen Jahr gewesen. Einen Tag vor dem Ausbildungsstart feiert er seinen 17. Geburtstag.

Gerade baut er an einer Dampfmaschine

Was macht ihm am meisten Spaß in seiner Ausbildung? Darüber muss Rohde ein wenig nachdenken, aber nicht, weil ihm nichts einfiele, sondern weil er sich nicht entscheiden kann. „Fräsen und drehen“, antwortet er schließlich. Er baue gerade auch noch an einer Dampfmaschine, fügt er hinzu. Im Mai soll die Maschine laufen. Was ihm auch noch gut gefalle im Betrieb: dass er endlich Freunde habe.

Früher, sagt Rohde, in der Schule habe er wenig Freunde gehabt. Die Runden auf seinem Rennrad dreht er immer alleine. Irgendwie habe er in seiner alten Schule nie so recht den Anschluss gefunden. Jetzt sei das anders. „Ich hab hier viele Freunde.“ Das sei neu für ihn. Wieder das breite Grinsen.

Die Ausbildung zum Industriemechaniker dauert noch zum Frühling 2025. Danach will Rohde auf jeden Fall im Betrieb bleiben.

Von Gesa Steeger