Potsdam

Pandemie, geschlossene Schulen und überlastete Familien. Das Jahr 2021 war für viele Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht leicht. Doch es gibt Lichtblicke. Eine Hochzeit, eine neue Liebe oder ein Neustart im Job. Die MAZ stellt Menschen vor, denen 2021 etwas Gutes widerfahren ist oder die sich auf einen Neuanfang freuen. Heute: Jeanette Blumröder (36) in Eberswalde (Barnim).

Jeanette Blumröder hat 2021 die meiste Zeit im Wald verbracht. Trotzdem, oder genau deswegen, hat sie im November ihre Doktorarbeit abgeschlossen – über den Wald natürlich. Damit ist die 36-Jährige die Erste, die an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde einen Doktortitel erhält.

„Ich hatte bisher kaum Zeit, innezuhalten und das sacken zu lassen. Aber wenn ich mir das dann mal kurz bewusst mache, wird mir klar, was die Doktorarbeit für ein fettes Ding ist. Ich kann mich wirklich freuen, dass ich das geschafft habe.“

Thema der Doktorarbeit: Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Ob Sie sich jetzt endlich Doktorin Blumröder nennen lässt? Blumröder verneint und lacht. „Einige sprechen mich jetzt so an. Für manche ist das eben etwas sehr Wichtiges und Förmliches – gerade in der Wissenschaft, aber ehrlich gesagt, mache ich mir gar nicht besonders viel aus dem Titel. Es geht mir um das Thema.“

Jeanette Blumröder erhob für ihre Doktorarbeit Daten in Brandenburger Wäldern. Quelle: Pierre Ibisch

Ihr Thema ist der Wald und der interessiert sich sicher auch herzlich wenig für ihren Titel. Aber vielleicht ja doch für Blumröders systematische Untersuchung der Waldbewirtschaftung und ihrer Folgen. Die Biologin untersucht zum Beispiel internationale Zertifikate wie das FSC-Siegel, die eine verantwortungsvolle Holzwirtschaft versprechen. „Meine Forschung zeigt, dass diese Siegel ihre Versprechen häufig nicht halten. Abholzung und der Konsum von aus Holz gewonnen Produkten ist nicht nachhaltig.“

In einem Brandenburger Forst fand sie außerdem heraus, wie die Temperatur des Waldes durch seine Bewirtschaftung heruntergeregelt werden kann. „Das bedeutet, dass wir Wald nicht ausschließlich als Holzlager betrachten sollten. Das wird uns im Klimawandel noch um die Ohren fliegen.“

Forschung für den Wald

Ihre Forschung widmet sich also nicht gerade einem aufbauenden Thema. Doch die aus Kaiserslautern stammende Blumröder hat Strategien entwickelt, damit umzugehen: „Ich wandle die Frustration in Motivation um. Wenn mich etwas deprimiert, wie zum Beispiel ein geschädigter Wald, dann schalte ich in den Analysemodus und frage mich: Wie kann ich etwas daran ändern? Meine Forschung ist imstande, wissenschaftliche Argumente zu liefern, um den Raubbau an der Natur zu stoppen. Das treibt mich an.“

Und weil die Waldbewirtschaftung nicht mit dem Abschluss ihrer Doktorarbeit endet, gehen die Projekte nahtlos weiter. Mit ihrem Doktortitel und einer sehr guten Note hat sie sich gleich in diese gestürzt.

Die erste Promotion an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Dass sie die erste an der Hochschule in Eberswalde ist, die promoviert, liegt daran, dass in Deutschland nur Universitäten, keine Hochschulen, Promotionen betreuen dürfen. Blumröder hofft, dass ihr Erfolg anderen Studierenden, die sich einem Thema in einer Dissertation widmen wollen, motiviert, es ihr gleichzutun. Die Promotion in Eberswalde wurde durch eine Kooperation mit der Leuphana Universität Lüneburg ermöglicht.

Jeanette Blumröders Forschung stimmt nicht immer optimistisch. Sie versucht die frustrierenden Ergebnisse in Motivation umzuwandeln. Quelle: Pierre Ibisch

Der schönste Moment 2021 war für die frisch Promovierte allerdings nicht die Verteidigung ihrer Doktorarbeit, sondern ein Moment in der Ukraine: „Dieses Jahr waren endlich wieder Exkursionen möglich. Wir sind in die Karpaten gefahren und haben dort einen ganz intakten, natürlichen Urwald erlebt. Das war sehr schön.“

Das Erlebnis habe ihr Hoffnung gegeben und ihren Blick dafür geschärft, wie auch der Wald in Brandenburg aussehen könnte. „Man sollte den Wald einfach machen lassen. Die Kraft der Natur ist unglaublich.“

Von Judith von Plato