Pandemie, geschlossene Schulen und überlastete Familien. Das Jahr 2021 war für viele Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht leicht. Doch es gibt Lichtblicke. Eine Hochzeit, eine neue Liebe oder ein Neustart im Job. Die MAZ stellt Menschen vor, denen 2021 etwas Gutes widerfahren ist oder die sich auf einen Neuanfang freuen. Heute: Berit Ulbrich (38) aus Brandenburg an der Havel.

Gemüse ist Gemüse, oder etwa nicht? Nein, ist Berit Ulbrich überzeugt. Die 38-Jährige hat 2021 gemeinsam mit ihrer Nachbarin Susan Griesbach und einem Team an Motivierten eine solidarische Landwirtschaft auf die Beine gestellt. Darin bringen sie Verbraucherinnen und Verbraucher mit Biohöfen aus der Region zusammen. Wer mitmachen möchte, zahlt einen festen Betrag, hilft auch mal bei der Ernte und erhält dafür saisonales Obst und Gemüse von einem fair bezahlten Landwirten.

Die erste solidarische Landwirtschaft in Brandenburg an der Havel

Eigentlich ist Ulbrich Psychologin. Die Arbeit hielt sie aber nicht davon ab, den Verein „Havelknolle“ ins Leben zu rufen, der in Brandenburg an der Havel und Umgebung die erste solidarische Landwirtschaft ist. „Die Havelknolle ist mein Hobby geworden. Und zwar ein sehr geerdetes Hobby.“ Im wahrsten Sinne des Wortes: mit Erde hatte die Brandenburgerin seit der Gründung des Vereins viel zu tun.

Berit Ulbrich mit ihrem ersten selbst geernteten Weißkohl. Quelle: privat

Die Idee hatte Susan Griesbach, die als Dolmetscherin und im nachhaltigen Tourismusmanagement tätig ist. „Wir waren unzufrieden mit den Produkten im Supermarkt. Die sind weder saisonal noch regional. Sie sind nicht nachhaltig, verbrauchen viel zu viel Wasser und oftmals werden diejenigen, die sie anbauen nicht fair entlohnt. Wir wollten etwas ändern“, erzählt Berit Ulbrich.

Vor zwei Jahren stand Griesbach auf ihrem Dach und blickte über ihre Nachbarschaft. „Da waren so viele ungenutzte Grundstücke, auf denen man Essen anbauen könnte.“ Bei einem Lagerfeuer nahm die Idee Form an. Wenn sie schon die Grünflächen in der Stadt wegen zu vieler bürokratischer Hürden nicht nutzen könnten, würden sie eben in die Umgebung ausweichen.

Die Havelknolle: Von der Idee zur Umsetzung

In Seminaren zur Umsetzung nachhaltiger Projekte bildete sich die 39-Jährige aus Brandenburg an der Havel fort und setzte ihr Wissen dann gemeinsam mit Ulbrich in die Tat um. Das Grundrezept für eine solidarische Landwirtschaft ist simpel, erklärt Ulbrich: „Was man braucht? Land, einen Landwirt und die Verbraucher – fertig.“ Diese Zutaten allerdings zu finden, ist in der Umsetzung gar nicht so einfach.

„Wir haben wirklich alle Menschen und Institutionen angefragt, die uns einfielen, ob sie einen passenden Hof kennen.“ Und tatsächlich wurden sie fündig: Der zertifizierte Biobauer Steffen Heinke aus Gortz in Beetzseeheide ließ sich auf ihr Projekt ein und gemeinsam starteten sie 2021 einen Testdurchlauf.

Havelknolle gewinnt Umweltpreis

„Wir hatten das noch nie gemacht und mussten erstmal die Abläufe, die Logistik und die Kommunikation kennenlernen.“ Der Testdurchlauf jedenfalls war erfolgreich. „Landwirtschaftlich hätte es besser laufen können, aber ansonsten sind wir sehr zufrieden.“ Im Herbst gewannen sie sogar den zweiten Platz beim Umweltwettbewerb ihrer Stadt.

„Das Schönste war das gemeinsame Ernten mit anderen aktiven Mitgliedern.“ Ihr Glück konnte Ulbrich lange kaum fassen: „Dass die Havelknolle jetzt Realität ist, habe ich erst im August bei der Gründungsversammlung wirklich begriffen.“ Diese fand im Depot statt, ihrem Lagerraum für die Ernten. „Momentan ist das noch Susan Griesmanns Garage“, sagt Ulbrich und lacht.

Susan Griesbach erntet Äpfel. Gemeinsam mit Berit Ulbrich hat sie 2021 eine solidarische Landwirtschaft gegründet. Quelle: privat

2022 muss ein neues Depot her. Im Moment besteht die Havelknolle aus 20 Mitgliedern und 15 Ernteanteilen. Im nächsten Jahr wollen sie, wenn möglich, einen weiteren Hof für den Anbau einbeziehen. So viel Obst und Gemüse würde in der Garage keinen Platz mehr finden.

Ernteanteile für alle

Jetzt wünscht sich Ulbrich nur noch, dass die Ernteanteile der Havelknolle für alle Menschen erschwinglich sind. Um das zu gewährleisten haben sie bereits ein paar Ideen. Ein paar der Ernteanteile zu spenden wäre eine Möglichkeit. Aber eigentlich sieht sie bei der Lösung dieser Frage nicht nur ihren Verein in der Pflicht.

Es brauche einen gesellschaftlichen Wandel: „Essen hat seinen Wert und wir müssen sicherstellen, dass auch die Landwirte, die es anbauen, fair bezahlt werden. Die Ernteanteile dürfen also nicht günstiger werden.“ Vielmehr sollten alle Menschen mit ihrer Arbeit – egal ob studiert oder nicht – ein Gehalt verdienen, mit dem sie sich fair produziertes Essen leisten könnten.

Auf diesen Wandel tatenlos zu warten haben die beiden Frauen keine Lust. Sie handeln jetzt und freuen sich auf 2022 und auf all das Essen, von dem sie genau wissen, woher es kommt.

Von Judith von Plato