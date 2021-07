Potsdam

Der Afghanistan-Krieg zu Ende – zumindest für die Soldaten der Bundeswehr, die vor Ort waren. Politisch ist er noch keineswegs vorbei und auch für die Leserinnen und Leser der MAZ nicht. Sie kritisieren, dass sich die Bundeswehr in einen Krieg hat ziehen lassen. Weitere Themen, zu denen Sie uns ihre Meinung geschrieben haben, ist der Dekra-Bericht zur Beteiligung von Senioren an Unfällen und der Umstieg auf das E-Rezept beim Arzt.

„Die falschen Sündenböcke“

MAZ-Redakteurin Gesa Steeger hat über den Dekra-Verkehrssicherheitsreport 2021 berichtet. Peter Thomaßen aus Rathenow fragt sich, warum dabei gerade Senioren zu Sündenböcken gemacht werden:

„Dekra-Leiter Mirco Brunnert hat angesichts der aktuellen „katastrophalen“ Unfallstatistik Brandenburgs gefordert, die Verkehrssicherheit zu steigern. Als besonders besorgniserregend bezeichnete er den Anstieg der Verkehrstoten „im Seniorenalter“ pro Jahr von 44 auf 52 – eine Entwicklung, die der allgemein rückläufigen Anzahl der Verkehrstodesopfer in Deutschland entgegenlaufe – bei laut Dekra insgesamt in Brandenburg allerdings sogar um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Beteiligungen von Senioren an Verkehrsunfällen. Eine wesentliche Konsequenz, die Herr Brunnert gezogen wissen möchte, ist die Einführung einer „verbindlichen Prüfung der Verkehrstauglichkeit“ von Senioren.

Dies nun drängt mich zu der Frage, ob es nicht zunächst angezeigt wäre, die Ursachen für den dem Bundestrend ausgerechnet in Brandenburg entgegengesetzten Anstieg der Todesopfer zu erforschen?

Nicht erst seit dem Dekra-Report ist aus systematischen Untersuchungen bekannt, dass „Senioren“ mit steigendem Alter zunehmend an Verkehrsunfällen, auch ursächlich, beteiligt sind – allerdings vor allem an solchen mit Bagatellschäden. Auch wusste die Wissenschaft lange vor dem Dekra-Report, dass alte Menschen überproportional häufig bei Verkehrsunfällen getötet werden – vorwiegend als Fußgänger und Radfahrer. Bevor ältere Autofahrer zu Sündenböcken gemacht werden, sollte man sich vor Augen führen, dass für sehr viele von ihnen der Pkw ein notwendiges Hilfsmittel zum Erhalt von Mobilität und selbstständiger Lebensführung ist, unersetzbar durch öffentliche Verkehrsmittel. Zudem weiß man, dass betagte Autofahrer sich sehr häufig auf bekannte, alltäglich geübte, Strecken beschränken, weil sie sich durchaus ihrer Unsicherheiten bewusst sind und verantwortungsbewusst verhalten wollen.“

„Der Krieg war ein Desaster“

Die Auslandsmission der Bundeswehr in Afghanistan ist vorbei. Am 30. Juni kamen die letzten Soldaten zurück – von einem historischen Einsatz, der Martin Fredow aus Niemegk fragwürdig erscheint: „Nun ist also der Bundeswehreinsatz in Afghanistan Geschichte. Er hat unnötig viele Menschenleben gekostet und viel Geld. Demgegenüber stellt sich die Frage: Was hat es gebracht? Da gehen die Meinungen auseinander. Für mich war es ein unnötiger Einsatz der Bundeswehr. Aber wir haben unsere Bündnispflicht gegenüber der USA erfüllt!“

Auch Siegfried Marquardt aus Königs Wusterhausen hinterfragt den Krieg, in den die Bundeswehr verwickelt war, und seine Ursachen: „Wie fast jeder Krieg begann auch der Afghanistan-Krieg mit einer faustdicken Lüge! Der Krieg am Hindukusch sollte angeblich zur Jagd auf die Drahtzieher des Terroranschlags auf die USA am 11. September 2001 dienen. Und man muss sich dies einmal auf der Zunge zergehen lassen: Eine Hand voll Terroristen wird von fast zehntausend Soldaten der westlichen Allianz in Afghanistan gejagt. Resultat: fast 40.000 tote Zivilisten, denen die Demokratie näher gebracht werden sollte, 59 tote Bundeswehrsoldaten, tausende traumatisierte Bundeswehrangehörige und fast 13 Milliarden Euro Kosten. Das Land ist nach diesem Krieg völlig zerrüttet und liegt fast am Boden. Tausende begeben sich auf die Flucht nach Europa, weil ihr Land kaum noch bewohnbar ist. Der Krieg in Afghanistan war ein Desaster.“

Nach der Rolle der Bundeskanzlerin fragt Elfriede Krämer aus Falkensee, wenn es um die Rückkehr der deutschen Soldaten geht: „Was mag in Frau Merkel (CDU) vorgehen, wenn sie die heimkehrenden Soldatinnen und Soldaten sieht, die nach ihrem Einsatz in Afghanistan nach Hause kommen? Sie hatte sich sehr für diesen Einsatz bemüht. Das ging so weit, dass sie sogar mit ihrem Gefolge eine Reise nach Amerika auf sich nahm, um den Präsidenten Bush zu unterstützen. Dass der Einsatz mehrere Millionen kosten könnte und dass dafür eventuell viele Soldatinnen und Soldaten ihr Leben opfern müssen, schreckte sie nicht von ihrem Vorhaben ab. Unser zu der Zeit regierender Kanzler Gerhard Schröder (SPD), lehnte den Einsatz ab. Er konnte sich leider gegen Frau Merkel nicht durchsetzen. Ich freue mich für alle Soldatinnen und Soldaten, dass sie zu ihren Familien zurückkehren können und wünsche ihnen, dass sie alles Erlebte gut verarbeiten können.“

„ Digitalisierungswahn der Regierung“

Der Umstieg vom Papier-Rezept für Medikamente und Hilfsmittel auf das digitale Rezept sieht Burkhardt Winkler aus Ludwigsfelde sehr kritisch: „Der Artikel über das E-Rezept ist in entscheidenden Punkten schlicht und einfach falsch. Der Testlauf beginnt in genau einer Praxis und einer Apotheke. Mit solchen Falschmeldungen unterstützen sie den Digitalisierungswahn der Regierung. Dieses E-Rezept wird für die Patienten nichts besser machen, aber die Arbeitsabläufe in den Praxen massiv stören.“

„Limit ist Ausdruck von Vernunft“

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet findet „Tempo 130 unlogisch“. Warum sollte es für E-Autos gelten, wenn die gar kein Kohlendioxid ausstoßen – argumentiert er und erntet Widerspruch unter anderem von Jürgen Buchholz aus Werder: „Ein Tempolimit hat mit Logik nichts zu tun, sondern mit Vernunft und Verantwortung. Wer ein Tempolimit auf Autobahnen, und damit weniger Tote und Verletzte und weniger CO2-Ausstoß als unlogisch bewertet, ist für mich nicht mehr wählbar.“

