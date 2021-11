Potsdam

Nicht nur in den Schlagzeilen, sondern auch bei den Zuschriften und Meinungsäußerungen unserer MAZ-Leser bleibt Corona das bestimmende Thema. Die Frage des Impfens und der Eindämmungsmaßnahmen bewegt sie.

Tyrannei der Ungeimpften

Für Walter Borck aus Brieselang sind Impfverweigerer ein Problem: „Die ungeimpften Bundesbürger, die jetzt auf den Intensivstationen liegen, sorgen jetzt für großes Leid und Scherzen bei den Bürgern, deren Operationen (Hüfte , Knie u.a) jetzt zu Gunsten der ungeimpften Intensivpatienten verschoben werden müssen. Ich stimmen dem Chef des Weltärzteverbands, Ulrich Montgomery, voll zu, wenn er der Meinung ist, das wir zur Zeit die Tyrannei der Ungeimpften erleben.“

Für Elisabeth Gier aus Berlin steht ein anderes Problem hinter der 2G-Debatte: „Das Gerangel um 2G und 3G ist nach meiner Einschätzung ein Ablenkungsmanöver von der Untätigkeit der Politik im Kampf gegen die Pandemie. Es ist dringend erforderlich, dass die Politik den erwiesenen Zusammenhang zwischen hoher Luftverschmutzung und schwerem Verlauf bei Covid-19 Erkrankungen ernst nimmt und umgehend bekämpft, zum Beispiel durch ein generelles Böllerverbot zu Silvester, ein Tempolimit, den Filtereinbau in private Kamine.“

Viele unbeantwortete Grundsatzfragen hat Margit Hanzig aus Hohen Neuendorf: „Seit langem verfolge ich die Diskussion, wie mit der Corona-Pandemie umzugehen ist. Bisher habe ich auf eine Frage, die sich mir stellt, immer noch keine Antwort gefunden; Wo beginnen und enden die Freiheitsrechte? Wie soll ich Menschen nennen, die billigend in Kauf nehmen, dass ihre Mitmenschen in ihrer Gesundheit gefährdet sind? Wie soll ich Menschen nennen, die in Kauf nehmen, dass Menschen aufgrund ihres Verhaltens auch sterben können oder in Krankenhäusern zeitgemäß nicht mehr behandelt werden können?“

Ruf nach Impfpflicht

Für Thomas Hiltmann aus Schulzendorf ist eine Impfpflicht die entscheidende Lösung im Kampf gegen Corona: „Es muss jetzt eine Impfpflicht her und zwar für alle, die in Frage kommen, nicht nur „für einige Berufsgruppen“. Warum ist Deutschland nicht einmal Vorreiter und beschließt eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus? Hätte man das angegangen, spätestens als genug Impfstoff zur Verfügung stand, hätte es viele der unsäglichen Verwerfungen in der Gesellschaft gar nicht gegeben. Ein kurzer Aufschrei der Besserwisser und das Schlimmste wäre überstanden gewesen. Eine Impfpflicht wäre am Ende zum Wohl aller, auch der Impfskeptiker. Deren schwache Argumente werden nicht wahrer, nur weil sie ständig wiederholt werden. Zum Schutz des Gemeinwohls muss jetzt die Mehrheit der Gesellschaft, zu der auch Alte, Kranke Pflegepersonal und Kinder gehören, vor der Ignoranz der Minderheit geschützt werden.“

Eine Impfpflicht gab es in Deutschland schon mal – in der DDR. Daran erinnert sich Martin Fredow aus Niemegk, angeregt vom MAZ-Interview mit zwei Ärztinnen: „Ich möchte den beiden Ärztinnen nur Recht geben und beipflichten. Vieles von dem, was zur Impfpflicht in der DDR gesagt wird, ist heute auch noch zutreffend, einige wollen es nur nicht wahrhaben. Heute habe ich die vielgepriesene Freiheit, doch Freiheit bedeutet auch ein gewisses Maß an Verantwortung und Respekt. Oder ist Freiheit mit Egoismus gleichzusetzen? Den Eindruck habe ich manchmal! Sollten wir nicht auch unseren Mitmenschen mehr Achtung, Respekt und Verantwortung zollen? Verlangt das nicht auch Corona von uns?“

Zu scharfe Vorgaben für Weihnachtsmärkte

Und weshalb werden nun Weihnachtsmärkte eigentlich so besonders streng reguliert? Diese Frage treibt Kerstin Just aus Berlin um: „Langsam frage ich mich, warum sich eigentlich alle auf Weihnachtsmärkte fokussieren. Diese Märkte finden unter freiem Himmel statt mit jeder Menge Luft ringsherum! Nach der 2G-Regel werden ohnehin nur wenige Besucher den Markt frequentieren – für Händler viel zu wenig, um ihre Kosten jetzt noch zu decken.

In Geschäften wie Karstadt oder H&M und in den Supermärkten läuft alles gerade zum Weihnachtsgeschäft ganz normal weiter – und das in geschlossenen Räumen. Das muss nicht unterbunden werden? In einem Flugzeug sitzt man 20 Zentimeter vom unbekannten Nachbarn entfernt und atmet Luft aus einem geschlossenen Raum! Das Reisegeschehen kann aber weitergehen. In Fußballstadien geht das Geschehen auch normal weiter. Ach ja, es stehen große Konzerne dahinter. Ich empfinde es langsam als Frechheit, immer noch eins obendrauf zu setzen. Lasst den Schaustellern und Marktbetreibern ihre Luft zum Atmen!“

Ein Aufsteller mit der Aufschrift „Heute ist bereits Impfstopp“ steht vor der zum mobilen Impfzentrum umfunktionierten Bibliothek am Stern, während vor dem Gebäude zahlreiche Menschen in einer Schlange warten. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Krise an der Grenze zwischen Polen und Belarus

Als zweites großes Thema bewegt die Krise an der EU-Ostgrenze die MAZ-Leser. An der Grenze von Polen zu Belarus. Flüchtlinge lagern dort im Niemandsland – vorangetrieben von weißrussischen Grenzern, aufgehalten von polnischen.

Peter Mohnke aus Birkenwerder fordert ein humanitäres Eingreifen Deutschlands und der EU: „Da machen sich tausende Menschen in der Dritten Welt wegen Kriegen, sozialen Elends und Klimakatastrophen auf den Weg nach Europa, um hier Schutz und ein menschenwürdiges Dasein zu finden. Das nutzt der belarussische Präsident Lukaschenko, gegen den wir wegen seiner rigiden Innenpolitik und Menschenrechtsverletzungen mit Sanktionen reagiert haben, natürlich aus und lässt die Flüchtlingsströme ungehindert und bewusst zur polnischen Grenze ziehen.

Und was machen wir, die EU/Nato? Wir errichten an der polnischen Grenze eine massive Grenzsperre und lassen die Flüchtlinge dort unter unmenschlichen Bedingungen (Nässe, Kälte, Hunger etc.) campieren und verelenden, darunter viele Frauen und Kinder. Inzwischen hat es schon die ersten Toten gegeben.

Migranten campieren in der Nähe des Grenzübergangs zu Polen. Quelle: Ulf Mauder/dpa

Ich erwarte von der deutschen Regierung, aber auch von den anderen EU/Nato-Ländern, dass sie die Flüchtlinge menschenwürdig aufnehmen! Bei der dann folgenden Überprüfung kann geklärt werden, wer evtuell kein Schutzbedürftiger ist und ordnungsgemäß in sein Heimatland zurückgeführt werden kann. So lange wir diese Prinzipien nicht einhalten bzw. ignorieren, sollten wir unsere Staatsform nicht als eine Demokratie bezeichnen, in der ja die „Würde des Menschen“ an erster Stelle stehen sollte.“

Lukaschenkos Machtwille

Ähnlich kritisch schaut Burghard Kurth aus Heidesee auf das Geschehen und das Verhalten von Lukaschenko. Er reagiert auf einen Leserbrief der Vorwoche: „Herr Schwenzer aus Rathenow verbreitet in seinem Leserbrief, in dem er Verhandlungen und einen Dialog mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko fordert, „alte Kamellen” – wie er sich ausdrückte. Er sitzt dem Irrtum auf, dass der Westen sich ja nur mehr Mühe geben bräuchte, um mit einem Diktatur wie dem in Belarus oder auch mit Putin wieder zu mehr Verständigung zu kommen. Dabei wird ausgeblendet, dass zu einer Verständigung immer zwei Seiten gehören. Jeder, der sich ein bisschen mit den Vorgängen in Belarus beschäftigt, sollte zu der Erkenntnis gekommen sein, dass Herr Lukaschenkos Wille dazu schlichtweg nicht vorhanden ist – im Gegenteil! Es geht ihm nur um eines: Um die Macht in eigenen Land.“

Polen hat die Pflicht zum Grenzschutz

Gegen ein Einlassen der Menschen an der Grenze ist Harald Oczko aus Großbeeren. Er widerspricht dem Kommentar von RND-Redakteur Jan Sternberg: „Es handelt sich bei den die Grenze zu Polen belagernden und immer aggressiver werdenden Massen nicht um „Flüchtende“, sondern aus dem außereuropäischen Ausland mit Touristenvisa nach Belarus eingereiste und im Übrigen keineswegs aus den Herkunftsländern vertriebene und mittellose Menschen. Es sind vielmehr erwachsene Menschen, die sich im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und unter Einsatz nicht unerheblicher finanzieller Mittel fahrlässig in ein für sie erkennbares und vermeidbares Risiko begeben haben. Sie hätten wissen können und müssen, was sie in Belarus erwartet.

Polnische Sicherheitskräfte stehen an der Grenze hinter Stacheldraht. Quelle: Ulf Mauder/dpa

Schließlich ist die Behauptung, dass die polnische Seite für die Eskalation an ihrer Grenze mitverantwortlich sein soll abwegig und unhaltbar. Die polnische Regierung hat nicht nur das Recht, sondern insbesondere den eigenen Landsleuten gegenüber auch die Pflicht, die Grenze des Landes und damit sie zu schützen. Statt Polen ständig zu kritisieren und mitverantwortlich zu machen, hätte das deutsche Gemeinwesen eher allen Grund zur Dankbarkeit und Solidarität. Denn im Zweifelsfall ist es mal wieder Deutschland, dass letzten Endes die Lasten zu tragen hätte.“

Kritik an der Reform der Landeskirche

Ein großes Brandenburg-Thema ist die Reform der Evangelischen Kirche. Die Landeskirche hat neue Mindestgrößen für Gemeinden festgelegt und will so Verwaltungskosten sparen – Wolfram Diederichs aus Brandenburg/Havel lehnt das ab: „Im Kern geht es bei der Zwangsfusion der Gemeinden um den Rückzug der evangelischen Kirche aus dem ländlichen Raum, darüber können die Aussagen der Synodenleitung vom Aufbruch nicht hinweg täuschen.

Die Gemeinden auf dem Land sind vielfach klein und finanzschwach. Das ist lästig für eine Landeskirche, deren Interessen überwiegend im urbanen Milieu liegen. Die Verwaltungsentlastungen gibt es nur in der Zentralbehörde und nicht vor Ort. In einer Großgemeinde mit vielen Dorfkirchen werden künftig Entscheidungen zu Kirchenschließungen und Aufgabe von Gemeinden leichter fallen, die Bindungen an die Kirche im eigenen Dorf werden abnehmen. Und das ist auch so gewollt. Die Pastorinnen und Pastoren haben nur noch wenige Kirchen, in denen sie Gottesdienste halten. Kennzeichnend ist, dass geistliche Vorstellungen mit den Zwangsfusionen gar nicht erst verbunden werden. Welche Zukunft hat eine Kirche, die sich so wenig für ihre Mitglieder interessiert?“

