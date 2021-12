Potsdam

Man muss kein Impfverweigerer oder Schwurbler sein, um manche Corona-Regeln im Detail als widersprüchlich zu empfinden. MAZ-Leserin Conni Mehl aus Potsdam geht es so. Nachdem sie den Beitrag „Landtag macht Weg für schärfere Corona-Regeln frei“ gelesen hatte, schrieb sie:

„Ich verstehe auch langsam die Beschlüsse unserer Landesregierung nicht mehr, obwohl ich bisher meinte, es wird schon alles richtig gelenkt werden. Aber als ich gestern hörte, dass jetzt erst Diskotheken und Clubs zumachen, die Weihnachtsmärkte jedoch schon am zweiten Tag wieder schließen mussten, obwohl sie unter freiem Himmel und mit 2G-Regel stattfanden, verstehe ich die Welt nicht mehr. Warum durften solche Vergnügungstempel aufbleiben, aber die Weihnachtsmärkte nicht? Des Weiteren sollen nur noch Menschen, die sich haben boostern lassen, das Recht erhalten, nicht zum Test zu müssen, bevor man irgendwo rein möchte. Ich bin zweifach geimpft, aber noch vor Ablauf dieser Zeit habe ich mich in Ausübung meiner Arbeit angesteckt und bin gerade erst genesen. Da bekomme ich auch keine Impfung und bleibe weiterhin oder wieder eingeschränkt.“

Sieg nur wegen der Schwäche der Union

Nur eingeschränkt charismatisch findet Rasmus Ph. Helt aus Hamburg das SPD-Spitzenpersonal in Partei und Bundesregierung. Nach dem Wahlparteitag der Bundes-SPD stellt er fest: :

„Die neue Troika der SPD kann noch nicht ganz überzeugen. Denn auch wenn eine Partei, die dermaßen am Boden gelegen hat und trotzdem wieder ins Kanzleramt einzieht, in jedem Fall einen berechtigten Grund zum Feiern hat, sollte man im Willy-Brandt-Haus Realist genug sein, um zu erkennen, dass man vor allem durch die Schwäche der Union und weniger einen charismatischen Spitzenkandidaten mit einer starken Zukunftsvision die Bundestagswahl für sich entschieden hat. Deshalb sollte der Ball hier lieber etwas flacher gehalten werden, anstatt zu vorschnell ein anstehendes sozialdemokratisches Jahrzehnt zu verkünden, zumal bereits 2023 der Staat wieder mit der Schuldentilgung für die Corona-Maßnahmen beginnen soll, was dann angesichts der dann ebenfalls wieder greifenden Schuldenbremse eher für eine Kürzungspolitik in vielen sozialen Bereichen einschließlich des Bildungswesens anstatt einer grundlegenden Modernisierung des Gemeinwesens spricht!“

Frau Baerbock wurde bereits geerdet

Zu den Kabinettsmitglieder der Ampel-Koalition, die viel Kritik auf sich ziehen, gehört Annalena Baerbock. Horst Hilzbrich aus Kleinmachnow will gar wissen, ob die Grünen der Koalition da ein Kuckucksei ins Nest gelegt haben:

„Wie in unseren Medien berichtet, hat sich Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in einem ZDF-Interview de facto und ausdrücklich gegen die Inbetriebnahme der russischen Gaspipeline Nordstream II positioniert. Sie bezieht sich auf eine Passage im Koalitionsvertrag, unterschlägt jedoch den Duktus diesbezüglicher Aussagen in eben dieser Passage (Koalitionsvertrag, Seite 59, Absatz „Gas und Wasserstoff“). Sie provoziert damit wohl das erste große Zerwürfnis in der Koalition, zumal sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei seinem Besuch in Polen deutlich zur Inbetriebnahme von Nordstream II bekannt hat (lediglich mit einem Ukraine-Vorbehalt). Frau Baerbock wurde bereits bei der Bundestagswahl von den Bürgern „geerdet“! Ein zweites Mal sollte m. E. jetzt fällig sein. Ansonsten beschleicht mich die Befürchtung, dass „sich im Nest ein Kuckucksei“ breit macht, mit allen Konsequenzen für die Bürger.“

Abholzung des Regenwaldes: Die Welt schaut zu

In Sachen Klimaschutz gibt K. Reinke aus Wittstock Folgendes zu bedenken:

„Dass Wälder weltweit großen Einfluss auf den Klimawandel haben, ist schon lange belegt. Daher wundert es mich seit langem, dass die Welt offenbar zusieht, wenn ganz besonders in Brasilien und den angrenzenden Staaten in großem Umfang Urwälder abgeholzt werden, zum Teil durch Brandrodung. So werden auch den dort lebenden Menschen und Tieren ihre Existenzgrundlagen entzogen. Unsere demokratischen Staaten sind doch sonst nicht zimperlich, wenn es um Menschenrechte geht und rasch dabei, Sanktionen zu erlassen. Warum wird solches nicht auch für den Erhalt der Wälder angewendet?“

Peter Liebe aus Brieselang begrüßt die Entscheidung, mittelfristig die Förderung von Plug-In-Hybrid-Autos an größere elektrische Reichweiten zu binden. Er schreibt:

„Eine Förderung dieser Etikettenschwindel-SUV ist und bleibt absurd. Sie verfehlt jegliche Ambition, CO2 und Ressourcen zu sparen. Wann traut sich ein Politiker endlich den Bürgern zu sagen, dass wir alle zu lange über unsere Verhältnisse gelebt haben und die Konsequenz daraus jetzt ist, den Gürtel wirklich enger zu schnallen. Wir können uns nicht mehr solche Energieschleudern leisten. Niemand und auf keinem Platz der Erde.“

Von MAZonline