Potsdam

„Wir suchen nicht nach einem Sinn im Leben, wir schaffen ihn“: Dieses Selbstbewusstsein und dieser Stolz, mit dem das brandenburgische Handwerk in einem Imagefilm für sich wirbt, war bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Potsdam am vergangenen Sonnabend im Filmpark Babelsberg überwältigend zu spüren. Nachdem der Festakt 2020 coronabedingt abgesagt wurde, ließ es sich kaum einer der 239 jungen Meisterinnen und Meister nehmen, den eigenen Meisterbrief persönlich aus den Händen von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Kammerpräsident Robert Wüst in Empfang zu nehmen – unter dem Applaus von Angehörigen, Freunden und Gästen. „Seien Sie stolz auf sich, auf das, was Sie erreicht haben. Wir sind es!“, rief Robert Wüst den Meistern zu und lobte sie für ihre Ausdauer, ihre Willenskraft und ihr Durchhaltevermögen. „Danke, dass Sie die Pandemie gemeistert haben“, sagte auch Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam.

Meister und Familien mit zum Teil weiter Anreise

Etliche von ihnen nahmen für die feierliche Übergabe der Meisterbriefe einen weiten Weg an diesem trüben Morgen auf sich. Christian Kalies ist mit Frau Ulrike und den Söhnen Till und Artur aus Wriezen (Märkisch-Oderland) angereist. „Es ist schon etwas ganz Besonderes und ein würdiger Abschluss“, sagt der Dachdeckermeister. Luca Chiarella aus Buchholz in Niedersachsen hatte doppelten Grund, sich feiern zu lassen. Der Landmaschinenmechaniker, der seinen Meister bei seiner heimischen Handwerkskammer erst 2024 hätte absolvieren können und sich darum für Potsdam entschied, hatte wie zwei weitere Geehrte am Samstag Geburtstag.

Bester Jungmeister: David Kurr aus Potsdam

Für Elektrotechnikermeister David Kurr aus Potsdam hielt der Tag eine besondere Überraschung bereit: Er ist als bester Jungmeister aller 14 Gewerke ausgezeichnet worden – und bekam einen Förderpreis, der sich sehen lassen kann: einen 5000-Euro-Gutschein für eine Ausbildung zum „geprüften Betriebswirt nach der Handwerksordnung“ an der HWK Potsdam. In Anspielung auf mögliche Zukunftspläne von David Kurr sagte Robert Wüst nach dem Überreichen des Gutscheins: „Sie müssen nicht studieren, Sie können dem Handwerk treu bleiben.“

Loblieder auf das brandenburgische Handwerk

Auch wenn der Veranstaltungsort – der für Stunt-Shows bekannte Vulkan im Filmpark Babelsberg – ein coronabedingtes Ausweichquartier war und aufgrund der dichten Regenwolkendecke bange Blicke nach oben gingen, so war es laut Dietmar Woidke doch genau das richtige Ambiente für die Meisterfeier: nämlich „da, wo Action ist“. Denn das Handwerk sei ein wichtiger Teil der Erfolgsgeschichte „Wirtschaft Brandenburg“, auf das immer Verlass sei und das jungen Menschen Perspektiven biete. 400 Betriebe in Brandenburg würden aktuell noch einen Nachfolger suchen. „Es läuft in Brandenburg so gut wie noch nie. Jetzt gilt es, mit Ihnen und Ihren Betrieben diese Erfolgsgeschichte fortzuführen“, sagte Woidke an die Meister gewandt. Auch hob er die „riesengroße Leistung“ hervor, die jede Meisterin, jeder Meister vollbracht habe. Gastrednerin Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB), brachte es auf den Punkt: „Wir wären aufgeschmissen ohne Ihre Fähigkeiten.“ Und Ralph Bührig bat die Jungmeister, ihre berufliche Zukunft weiter in Brandenburg zu suchen und zu finden.

Mehr gesellschaftliche Wertschätzung gefordert

Kammerpräsident Robert Wüst forderte angesichts der Bedeutung und der Leistungen des Handwerks mehr gesellschaftliche Wertschätzung ein. Seit Anfang 2020 sei zwar der Meisterbrief mit dem akademischen Bachelorabschluss gleichgestellt, doch es würden weiterhin Ungerechtigkeiten bestehen. „Es kann nicht sein, dass ein Studium kostenlos ist, man für die Meisterausbildung aber selbst zahlen müsse“, so Robert Wüst unter großem Beifall.

Wie beim Einmarsch der Meister zu Beginn der Feier erklang auch nach Übergabe aller Urkunden der Song „Auf uns“ von Andreas Bourani, der Deutschland 2014 zum Fußballweltmeistertitel begleitet hat: „Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, dass es das Beste für uns gibt ...“ Und als wollte die Sonne das vielstimmige Loblied auf das Handwerk bekräftigen, ließ sie am Ende doch noch ihre Strahlen auf Brandenburgs Handwerkerzukunft fallen.

Von Maria Kröhnke