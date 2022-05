Potsdam

Perfektes Timing – das trifft für den Gastauftritt des ukrainischen Botschafters am 8. Mai in Potsdam zu. Mitten in der Debatte um Ölembargo und Waffenlieferungen hat er freie Bühne im Parlament eines Bundeslands, das sich besonders schwertut mit einer kompromisslosen Haltung gegen Russland. Der Ukrainer wird den Zauderern vor Augen führen, was es heißt, wenn ein Land Opfer eines Angriffskriegs wird – und zwar nicht 1939 oder 1941, sondern 2022.

Brandenburgs Sozialdemokraten müssen sich warm anziehen

Melnyk wird mit Sicherheit Klartext reden. So versteht er seinen Job. In subtilen Anspielungen sollen sich andere üben. Damit hat der Botschafter – mit seinem twitternden Präsidenten als Vorbild – vermutlich das allgemeine Verständnis von Diplomatie für die Zukunft verändert. Brandenburgs Sozialdemokraten dürfen sich warm anziehen.

Mit dem Verweis auf die Bedeutung von Raffinerie-Arbeitsplätzen in Schwedt oder hohe Spritpreise im märkischen Pendlerland werden sie einen Mann kaum beeindrucken können, dessen Heimat vom russischen Militär in Schutt und Asche gelegt wird. Melnyk wird auch nicht vergessen haben, dass Brandenburgs SPD-Regierungschef Woidke im Jahr 2017 die Präsenz von US-Truppen in Polen kritisierte – die bereiteten sich damals auf den Fall vor, dass Putin ein Nachbarland angreifen lassen könnte.