Das eingeschränkte Nachtflugverbot am neuen Flughafen BER wird ein Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das Gericht mit Sitz in Straßburg hat eine Klage von drei Anwohnern zugelassen, die sich für ein striktes Flugverbot zwischen 22 und 6 Uhr einsetzen. Das teilte der Berliner Rechtsanwalt Stefan von Raumer auf Anfrage mit. Er bestätigte damit einen Bericht des „ Tagesspiegels“.

Obwohl der Ausgang des Verfahrens offen ist, gilt allein die Zulassung der Klage als Erfolg. „Das geschieht nur in den Fällen, in denen der Straßburger Gerichtshof nach sorgfältiger Prüfung eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) für möglich erachtet“, erklärte der Anwalt. Die wenigen Klagen, die der EMRK gegen Deutschland annehme, hätten durchaus erhebliche Erfolgsaussichten, betonte er.

Keine Linienflüge zwischen 0 und 6 Uhr

Derzeit gilt am neuen Hauptstadtflughafen ein Verbot für Linienflüge zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr. In den sogenannten Randstunden zwischen 22 Uhr und Mitternacht und zwischen 5 und 6 Uhr gilt ein eingeschränkter Flugverkehr, aber auch der hat es in sich: Immerhin bis zu 77 Flüge sind in diesem Zeitraum durchschnittlich erlaubt.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte die Regel 2011 bestätigt. Drei Kläger waren daraufhin vor das Bundesverfassungsgericht gezogen, wurden dort aber 2018 abgewiesen. Nun wollen sie, unterstützt vom Bürgerverein Berlin-Brandenburg, in Straßburg ihr Recht auf Nachtruhe einklagen.

Verstoß gegen Menschenrechtskonvention?

Sie monieren, dass sie im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens keine Möglichkeit gehabt hätten, Gutachten über neueste medizinische Erkenntnisse zu den Folgen von Fluglärm einzubringen. Während des Planfeststellungsverfahrens, am 1. Juli 2007, war nämlich eine Änderung des Luftverkehrsgesetzes in Kraft getreten, wonach solche Gutachten nicht mehr zu berücksichtigen seien. Stattdessen sind nach neuester Gesetzeslage nur noch die im Fluglärmgesetz festgelegten Lärmgrenzwerte bei der Abwägung maßgeblich.

Anwalt Raumer sieht dadurch das Recht auf ein faires Verfahren und damit die Europäische Menschenrechtskonvention verletzt. „Diese Vorschriften der europäischen Menschenrechtskonvention gebieten auch eine individuelle und aktuelle Berücksichtigung aller lärmmedizinisch relevanten Umstände in einem fairen und effizienten Rechtsschutzverfahren gegen einen Planfeststellungsbeschluss zu einem lärmintensiven Vorhaben“, teilte Raumer mit.

Sollten seine Kläger in Straßburg erfolg haben, dann müsste das zu einer Rücknahme des Planfeststellungsbeschlusses zur Nachtflugregelung am BER führen, so Anwalt Raumer. Die Regelung müsste neu verhandelt und abgewogen werden. Wann Straßburg entscheidet, ist noch offen. Das Gericht hat die Bundesrepublik zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Über die Nachtruhe am BER wird seit Jahren politisch und juristisch gestritten worden. Nach einer erfolgreichen Bürgerinitiative vertrat Brandenburg ebenfalls die Position für ein strengeres Nachtflugverbot, konnte sich aber gegen die BER-Mitgesellschafter Berlin und den Bund bisher nicht durchsetzen.

