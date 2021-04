Potsdam

Die geplante bundesweite Corona-Notbremse stößt immer stärker auf Kritik – auch aus den Reihen von Union und SPD im Bundestag. Erstmals soll der Bund über Einschränkungen im privaten und öffentlichen Bereich entscheiden, für die grundsätzlich die Länder zuständig sind. Am Freitag werden die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag erstmals beraten, am kommenden Mittwoch soll abgestimmt werden.

Doch die Mehrheit im Bundestag für eine Verschärfung der Corona-Regeln wackelt, die eigentlich die dritte Welle stoppen soll. Aber wo stehen die Abgeordneten aus Brandenburg?

Bereits mehrere CDU-Abgeordnete haben sich auf Ablehnung festgelegt. Wie Landesgruppenchef Jens Koeppen aus der Uckermark, der auch Spitzenkandidat der CDU Brandenburg für die Bundestagswahl ist. „Ein bundeseinheitlich verschärfter Lockdown ist willkürlich und die geplante Einschränkung der Grundrechte unverhältnismäßig“, sagte Koeppen der MAZ.

Besonders scharf kritisierte er die geplante nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr morgens in Kreisen mit einer länger andauernden Inzidenz von über 100. „Jetzt noch abendliche Spaziergänge oder Besuche bei Familienangehörigen vollständig zu verbieten, ist absolut inakzeptabel.“ Es dürfe den Bürgern nicht das Gefühl vermittelt werden, dass sie „wie Straftäter auf Freigang behandelt werden“.

Ablehnen wird das Gesetz auch Dietlind Tiemann (Brandenburg/Havel). Die Lage in Brandenburg an der Havel lasse sich an keinem Tag mit der Lage in München vergleichen. Sie lehne es deshalb ab, dem Bund im Landesinneren solche Durchgriffsrechte zuzuerkennen, sagte sie.

Ähnlich kritisch sehen das Gesetz auch die CDU-Parlamentarier Jana Schimke (Dahme-Spreewald) und Saskia Ludwig (Potsdam-Mittelmark).

Noch nicht entschieden ist der CDU-Abgeordnete Sebastian Steineke (Prignitz). Fakt sei, dass die Ministerpräsidenten in den letzten Monaten nicht die nötigen Beschlüsse gefasst oder sich von Entscheidungen nachher distanziert hätten. „Deswegen ist es grundsätzlich richtig, darüber nachgedacht wird, dem Bund mehr Kompetenzen zu geben.“ Es müssten aber auch lokale Geschehnisse ausreichend berücksichtigt werden. Ausgangsbeschränkungen in der vorliegenden Form sieht Steineke kritisch, wie er betonte.

Viele Abgeordnete der SPD sind noch unsicher, wie sie abstimmen werden. So hält Sylvia Lehmann (Dahme-Spreewald) bundeseinheitliche Maßnahmen in der Pandemie-Bekämpfung grundsätzlich für sinnvoll. Es müssten aber auch Perspektiven für Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus aufgezeigt werden, sagte sie auf Anfrage.

Der SPD-Abgeordnete und parlamentarische Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, Stefan Zierke (Uckermark), hofft auf Änderungen des bestehenden Entwurfs. Es müsse zwischen urbanen und ländlichen Gebieten differenziert werden, fordert er. „Denn in der Uckermark wird man zum Beispiel mit oder ohne Ausgangsbeschränkungen nur selten auf größere Ansammlungen treffen.“

Für bundeseinheitliche Regeln und das vorliegende Gesetz ist die SPD-Abgeordnete Dagmar Ziegler (Prignitz). „Die Pandemie kennt keine Grenzen, weder Länder-, Kreis- oder Stadtgrenzen“, sagte sie. Aber eines müsse klar sein: Ausgangsbeschränkungen könnten immer nur das letzte Mittel sein, betonte Ziegler.

Die Opposition aus Grüne, Linke, AfD und FDP dürfte das Gesetz auch ablehnen.

Die Potsdamer FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg sagte auf Anfrage, der Gesetzentwurf des Bundes sei politisch und rechtlich „ein Dokument ihres Scheiterns“. Schon die Ausgangsbeschränkungen seien fraglich. Die Ansteckungsgefahr lauer drinnen und nicht draußen und sei zudem ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheit der Bürger. Auch sehe der Gesetzentwurf keine testbasierten Öffnungskonzepte und keinen Raum für Modellprojekte vor, betonte Teuteberg.

Über Details wird noch gerungen

Das Gesetz erlaubt das Einschreiten des Bundes, wenn die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen den Wert von 100 übersteigt. Aktuell liegt sie im bundesweiten Schnitt bei 160. Um Details der „Notbremse“ wird noch gerungen, wie über die Ausgangssperren. Umstritten ist die Regelung, nach der Schulen erst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 den Präsenzunterricht einstellen sollen.

Von Igor Göldner