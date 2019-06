Potsdam

Nach strahlendem Sonnenschein am Pfingstwochenende müssen die Brandenburger und Berliner ab Montag mit Regenschauern und Gewittern rechnen. Vor allem am Abend und in der Nacht zu Dienstag könne es örtlich Sturmböen, Starkregen und Hagel geben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Potsdam.

Wann und wo genau es zu den Gewittern komme, sei jedoch nicht festzumachen. Die Wetterlage sei „recht undurchsichtig“. Die Warnung vor schwerem Gewitter gilt für die Landkreise Havelland, Prignitz, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Oberhavel sowie für Potsdam und Brandenburg/Havel in der Zeit zwischen 18 und 6 Uhr.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Starkregen, Sturmböen und Hitze

Laut DWD muss mit großem Hagel (Korngrößen 3 bis 5 cm), heftigem Starkregen sowie schweren Sturmböen und einzelnen Orkanböen gerechnet werden. Im östlichen Brandenburg warnte der DWD für Dienstag außerdem vor Hitze.

Trotz der Gewitter soll es in Berlin und Brandenburg zunächst sehr warm bleiben: In der Niederlausitz werden am Montag bis zu 30 Grad erwartet, in der Prignitz und im Berliner Raum 24 bis 28 Grad.

Bis Mittwoch bleibe die Gewitterwahrscheinlichkeit hoch, vor allem ab den Abendstunden, erklärte der Meteorologe. Er rechnet am Dienstag mit bis zu 32 Grad im Osten Brandenburgs, sonst mit etwa 28 bis 30 Grad. Auch am Mittwoch soll es 28 bis 33 Grad warm werden. Ab Donnerstag soll es abkühlen - dann geht auch die Gewittergefahr zurück.

Von RND/dpa