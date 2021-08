Potsdam

Mit einem umstrittenen Flyer und auf Facebook macht die AfD derzeit Stimmung gegen die Briefwahl. Unter dem Slogan „Steck ihn selber rein!“ ruft sie ihre Anhänger auf, die Stimmzettel persönlich im Wahllokal in die Urne zu werfen und keine Briefwahl zu machen.

Andernfalls, so suggeriert die Partei, könnten Stimmen zuungunsten ihrer Partei manipuliert werden. Außerdem sei das Wahlgeheimnis bei der Briefwahl nicht gewährleistet, und mit gefälschten Unterschriften könnten Dritte Zugriff auf anderer Leute Wahlunterlagen haben.

„Das sind Fake News“

Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag, Steeven Bretz, spricht von einer „aggressiven und untauglichen Art von Wahlkampf“, und auch Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist entsetzt.

Er sieht darin einen Versuch, die Wähler zu verunsichern. „Das sind Fake News, die sollen die Bevölkerung verunsichern“, sagte er am Mittwoch im Landtag. „Dass das von der AfD kommt, überrascht mich nicht übermäßig.“

Stübgen: Keine Hinweise auf Missbrauch

Stübgen fühlt sich an die Methode des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump erinnert, der vor und nach der Präsidentschaftswahl immer wieder Manipulationsvorwürfe erhoben hat, ohne dafür Belege nennen zu können. Insbesondere gegen die Briefwahl hatte Trump eine regelrechte Kampagne geführt.

„Wir haben insgesamt faire, gleiche und freie Wahlen“, sagte Stübgen. Teilweise gebe es im „kleinsten Bereich“ vereinzelte Falschzählungen, räumte er ein. Dass es aber bei der Auszählung von Briefwahlunterlagen zu einer Beeinflussung oder Verzerrung komme, dafür gebe es keine Anzeichen. Die Beteiligung an der Briefwahl steige, aber es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass dies zu Missbrauch führe, so Stügben.

Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Lars Hünich spricht von einem „tollen Flyer“ seiner Partei. Er hat das Motiv auch auf seiner Facebook-Seite verbreitet. Er schreibt, die Briefwahl sei „verfassungsrechtlich höchst umstritten“.

Er verwies darauf, dass es bei vergangenen Wahlen „eklatante Unterschiede zuungunsten der AfD zwischen den Briefwahlauszählungen und den Auszählungen der Wahllokalstimmen“ gegeben habe. „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, merkt er an.

Im Landtag räumte der Abgeordnete am Mittwoch offen ein, was eigentlich hinter der Kampagne steckt: Eben die Erfahrung, dass seine Partei weniger Briefwähler erreicht als andere. Seine Partei habe bei der Briefwahl „massiv“ verloren im Vergleich zu den im Wahllokal abgegebenen Stimmen. Die Briefwahl sei nicht geheim, dies sei „logischerweise“ der Sache geschuldet, behauptete Hünich weiter.

Innenminister Stübgen reagierte auf diese Äußerungen einigermaßen fassungslos. „Ihre Behauptung, die Briefwahl sei nicht geheim, ist völlig falsch“, sagte er. „Wenn Sie das behaupten, dann ist das ein Verunsicherungsversuch mit schlichten Lügen.“

Bei der Briefwahl stecke der Wahlzettel in einem neutralen Umschlag, der gemeinsam mit anderen Briefwahlstimmen in einer Urne lande, erklärte Stügben. So könne niemand nachvollziehen, wer wie gewählt habe. Die Briefwahlstimmen werden ebenso öffentlich in Wahllokalen ausgezählt wie die lokal abgegebenen Stimmen.

Darum ist die AfD bei der Briefwahl schwächer

Dass die AfD bei Briefwahlen tendenziell schlechter abschneidet, soziostrukturelle Gründe, erklärt der Politologe und Wahlforscher Daniel Hellmann aus Halle.

Briefwähler würden sich generell von Urnenwählern unterscheiden. „Ganz allgemein gesagt: Es sind häufiger Akademiker, die per Brief wählen. Und es sind häufiger entweder sehr junge oder sehr alte Wähler“, sagte er dem Sender ntv. „Viele mittelalte Bürger wählen lieber an der Urne.“ Dies habe dazu geführt, dass es bei der AfD bei der letzten Bundestagswahl einen Unterschied von vier Prozentpunkten zwischen dem Urnen- und dem Briefwahlergebnis gegeben habe.

Von Torsten Gellner