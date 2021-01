Potsdam

Mitten im Golf von Biskaya passierte es: ein altes Fischernetz hatte sich um den Propeller der „Daphne“ gewickelt und das Segelboot mit einem Ruck zum Stehen gebracht. Da es sich von Bord aus nicht entfernen ließ, gab es für Michael Jungclaus nur eine Option: in den kalten Atlantik springen und das Netz abschneiden. 15 mal musste er auf- und wieder abtauchen, ausgestattet mit Taucherbrille, Flossen und einem Messer. „Danach war ich völlig erschöpft“, erinnert er sich.

Es sollte nicht die letzte brenzlige Situation gewesen sein, die Michael Jungclaus auf seiner Segeltour rund und die Welt meisterte. Im Telefonat mit der MAZ erinnert sich der 56-Jährige etwa auch an einen Überfall in Kolumbien. Dem gegenüber stehen jedoch die schönen Erlebnisse der Reise: das Schwimmen mit Delfinen, die atemberaubenden Landschaften, die herzlichen Begegnungen mit den Menschen vor Ort, das Leben im Rhythmus des Wassers.

Jungclaus: Erwartungen übertroffen

„Bisher wurden unsere Erwartungen übertroffen“, sagt Jungclaus. Er ruft vom Hafenbüro in Linton Bay an, einem Küstenort an der Karibikküste Panamas. Anderthalb Jahre ist es her, dass seine Frau Uta und er Neuenhagen ( Märkisch-Oderland) verließen und von Stralsund aus in See stachen.

Einmal um den Globus sollte es gehen, angetrieben vom Wind und von der Idee, die Welt dabei nicht nur zu umrunden, sondern ihr dabei auch etwas Gutes zu tun. „Sailing for the planet“ ist das Motto der „politischen Weltumsegelung“, die der Ex-Landtagsabgeordnete (Grüne) in seinem Blog www.sailingdaphne.com dokumentiert. Unterstützt wird das Projekt vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT).

Denn die Reise hat einen besonderen Hintergrund: Im Fokus stehen laut Jungclaus Regionen, die von der Umweltzerstörung und vom Klimawandel besonders betroffen sind. Im Gespräch mit den Menschen vor Ort will er mehr über ihre Lebensrealität erfahren und darüber berichten. Palmen statt Parlament: Trotz der großen Entfernung zum Potsdamer Stadtschloss ist Jungclaus derzeit „gar nicht so weit weg von der Politik“, wie er sagt. Für den Landtag kandidiert er nicht erneut – schließlich wird die Reise wohl noch eine ganze Weile dauern.

Corona-Pandemie veränderte die Pläne

Wie lange, das weiß er selbst auch noch nicht. „Drei Jahre sind eigentlich zu kurz“, sagt er. So lange war die Reise ursprünglich angesetzt. Doch als die beiden im Sommer 2019 losfuhren, wussten sie noch nichts von der Corona-Pandemie. „Wahrscheinlich wird es nun ein Jahr länger dauern“, sagt Jungclaus.

Acht Monate lang lag die „Daphne“ vor der kolumbianischen Küste, erst Ende des Jahres ging die Reise weiter – hier liegt das Segelschiff vor den San Blas Inseln in der Karibik. Quelle: Privat

Die beiden hatten gerade die kolumbianische Küstenstadt Santa Marta erreicht, als die Häfen schlossen. Dabei hatten sie sogar noch Glück: Zwei Tage später habe Kolumbien die Grenzen dicht gemacht, sagt Jungclaus – eintreffende Schiffe seien mitten in der Hurrikan-Saison wieder zurückgeschickt worden. Aus einer Woche im Hafen wurden zwei, aus einem Monat ein halbes Jahr. „Wir hingen acht Monate fest.“

Segler saßen acht Monate lang fest

Zwar fehlte es ihnen nicht an Lebensmitteln und auch die „Daphne“ durften sie verlassen. Dennoch war die große weite Welt zunächst auf den Hafen von Santa Marta geschrumpft. Erst im September konnten die beiden ins Landesinnere reisen. Dort erlebten sie auch, was die Corona-Krise in dem lateinamerikanischen Staat bedeutete: Arbeitslose Tagelöhner, hungernde Obdachlose: „Wir haben ziemlich viel Elend gesehen“, sagt Jungclaus.

Hinzu sei ein von Polizeiwillkür und Korruption geprägtes Krisenmanagement gekommen. „Wenn ich dann den Fernseher angeschaltet habe und gesehen habe, wie in Deutschland das Parlament verächtlich gemacht wurde, war das kaum auszuhalten.“

Kohle aus Kolumbien für Deutschland

Um direkt zu helfen, sammelte das Paar Spenden. Über ihren Blog und die sozialen Netzwerke kamen mehr als 10.000 Euro zusammen, mit denen sie Lebensmittel kauften und verteilten. Bei den Fahrten ins Land rückte auch die politische Dimension der Reise nicht in den Hintergrund. Sobald es unter Corona-Bedingungen wieder möglich war, organisierte Jungclaus ein Treffen mit einer Frau, die ihre Heimat durch den Steinkohleabbau verloren hatte.

Das Interview sei „erschütternd“ gewesen – auch weil sich viele nicht trauen würden, offen über Themen wie Menschenrechte oder Gewerkschaften zu reden. Und, weil Deutschland zwar aus der Steinkohle ausgestiegen sei, aber noch die Kraftwerke habe. „Dann kommt die Steinkohle aus Kolumbien nach Deutschland, ungeachtet der Umwelt oder der Menschenrechte.“ Er wisse nicht, ob das den deutschen Stromkunden so bewusst sei. Sein Lösungsvorschlag? „Ein Lieferkettengesetz wäre ein wichtiger Punkt, um so etwas in den Griff zu kriegen“, sagt der Politiker.

Mit der „Daphne“ über den Pazifik

In diesen Tagen soll die Reise weitergehen – nach einem Aufenthalt im Inselparadies San Blas Islands nimmt Jungclaus nun Kurs auf den Panamakanal. Allerdings steht noch eine Veränderung an: Uta Jungclaus kann ihrer Arbeit nicht länger fernbleiben, zum Jahreswechsel reist sie zurück nach Deutschland. „Doch wo Schatten ist, ist auch Licht“, sagt Jungclaus. Denn dafür kommt im Januar seine Tochter an Bord. Dann werden die beiden den Atlantik hinter sich lassen – und sehen, welche Erlebnisse der Pazifik für sie und die „Daphne“ bereithält.

Von Johanna Apel