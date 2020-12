Potsdam

Die Brandenburger Regelungen zur Mietenbegrenzung werden verlängert, greifen aber künftig in deutlich weniger Orten. Statt wie bisher in 31 Gemeinden mit angespanntem Wohnungsmarkt werden die beiden Landesverordnungen im neuen Jahr nur noch für 19 Kommunen im Speckgürtel gelten. Das teilte Rainer Genilke, Staatssekretär im Ministerium von Bauminister Guido Beermann (beide CDU), am Donnerstag im Infrastrukturausschuss des Landtags mit.

„Wir haben uns dazu entschieden, die Kappungsgrenzenverordnung und die Mietpreisbegrenzungsverordnung neu aufzusetzen“, sagte er. In den Regionen Brandenburgs, in denen der Wohnungsmarkt angespannt sei, solle damit dafür gesorgt werden, dass Gering- und Normalverdienern ausreichend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung stehe.

Anzeige

Mehrere Gemeinden fallen heraus

Zwei Mechanismen regeln in Brandenburg den Anstieg der Mieten in ausgewählten Gebieten mit starker Nachfrage. Die Mietpreisbremse schreibt fest, dass die Miete bei Neuvermietungen die ortsüblichen Werte nicht um mehr als zehn Prozent übersteigen darf. Die Kappungsgrenzenverordnung regelt, dass die Bestandsmiete innerhalb von drei Jahren maximal um insgesamt 15 Prozent erhöht werden darf. Die Instrumente galten bisher unter anderem in Ahrensfelde, Birkenwerder, Falkensee, Potsdam, Schönefeld, Wildau und Zeuthen.

Mehrere Gemeinden fallen nun aus dem besonderen Mieterschutz heraus, darunter begehrte Wohnlagen wie die Flughafengemeinde Schönefeld, Wildau und Zeuthen oder im Norden Berlins Oranienburg und Velten.

Lage durch Neubau entspannt

Maren Kern, Chefin des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), erklärt sich das Wegfallen der Mietenbremse in den fraglichen Gemeinden damit, dass dort neu gebaut wurde. „Dass sich die Lage an den Wohnungsmärkten so merklich entspannt, macht deutlich: Neubau wirkt. Deshalb muss sich die Landesregierung mit allem Nachdruck für gute Neubaubedingungen im gesamten Berliner Umland einsetzen“, sagte sie.

In diesen Gemeinden gelten Mietpreisbremse und Kappungsgrenzen In diesen Gemeinden gelten neu oder weiter Mietpreisbremsen und Kappungsgrenzen: Birkenwerder, Blankenfelde-Mahlow, Eichwalde, Falkensee, Glienicke/Nordbahn, Gosen-Neu Zittau, Großbeeren, Hohen Neuendorf, Hoppegarten, Kleinmachnow, Mühlenbecker Land, Neuenhagen bei Berlin, Panketal, Potsdam, Schöneiche, Schulzendorf, Stahnsdorf, Teltow, Woltersdorf Diese Gemeinden fallen aus der Regelung heraus: Ahrensfelde, Bernau, Dallgow-Döberitz, Erkner, Hennigsdorf, Königs Wusterhausen, Nuthetal, Oranienburg, Petershagen/ Eggersdorf, Rangsdorf, Schönefeld, Velten, Werneuchen, Wildau, Zeuthen.

Für Minister Beermann wie Staatssekretär Genilke ist die Mietpreisbremse kein Allheilmittel. Sie wollen ein „investitionsfreundliches Wirtschaftsklima“ fördern. Die Mietpreisbremse operiere an Symptomen, biete aber keine Dauerlösung, heißt es.

Nachhaltig könne der Mietenanstieg in nachgefragten Regionen nur gedämpft werden, wenn mehr, schneller und kostengünstiger gebaut werde. Das Ministerium verweist darauf, dass die Nettokaltmiete in Brandenburg im vergangenen Jahr bei lediglich 5,76 Euro pro Quadratmeter gelegen habe. Allerdings räumt man ein, dass es landesweit große Unterschiede gibt.

Lesen Sie auch: Mietpreisbremse: So kommen Mieter an ihr Recht

Das Ministerium stützt sich bei seiner Neuausweisung auf ein Gutachten des Hamburger Beratungsbüros F+B. Dafür wurden Wohnungsangebote, Mietspiegel (die es aber nicht überall gibt) sowie Bevölkerungsdaten ausgewertet. Das Gutachten selbst ist noch nicht öffentlich. Es soll nächste Woche veröffentlicht werden.

Regeln sollen rückwirkend gelten

Die reformierten Instrumente sollen im Februar oder März in Kraft treten und rückwirkend gelten, um zu verhindern, dass die Vermieter im Januar kräftig an der Preisschraube drehen. Beide Verordnungen laufen am 31. Dezember aus. Genilke betonte, es sei wichtig gewesen, das Gutachten einzuholen, da die Verordnungen rechtssicher und vor Gericht bestehen müssten.

Bauminister Beermann steht in der Kritik, weil sich sein Haus mit der Neufassung zu viel Zeit gelassen habe. Deutscher Gewerkschaftsbund und Mieterbund hatten einen Brandbrief an Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) geschrieben. Auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hatte sich über das drohende Regelungsvakuum beklagt. Die Verordnungen seien nicht nur für Potsdam, sondern für alle Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt dringend erforderlich, sagte er.

Von Torsten Gellner