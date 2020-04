DJ Mijk van Dijk: „Die ersten Partys nach der Krise, die werden so was von krachen!“

Potsdam

Mijk van Dijk empfängt derzeit keine Besucher in seinem Haus in Fürstenberg/ Havel. Am Telefon sagte er, gerade in Zeiten der Corona-Krise sei er heilfroh, nicht mehr in der Großstadt zu wohnen.

Herr Mijk van Dijk, Sie sind seit den 1990er Jahren als weltweit gefragter DJ unzählige Male um den Globus gejettet. Nun reicht ein Virus, um die Praxis der Globalisierung außer Kraft zu setzen. Trauern Sie dem unbeschwerten Jetset-Leben nach?

Mijk van Dijk: Das unbeschwerte Jetset-Leben habe ich in den letzten Jahren schon weniger mitgemacht, da die Klima-Diskussion auch in der DJ-Szene angekommen ist. Im letzten Jahr wurde auch auf Festivals viel über Nachhaltigkeit geredet. Natürlich ist für einen Auftritt nach Buenos Aires darf, während viele Jugendliche in ihren Familien die Urlaubsreisen nach Mallorca kritisch diskutieren. In Deutschland und ins nahe Ausland fahre ich mit der Bahn. Ich bekomme viele Einladungen nach Japan, schaue aber immer, dass ich mehrere Auftritte und Musikproduktionen in einem Stück dort habe.

Umtriebiges Urgestein 1963 wurde Mijk van Dijk in Geesthacht ( Niederlande) geboren. 1976 verschlug es ihn nach Soltau ( Niedersachsen), wo er aufwuchs. Er gehört zu den umtriebigsten Urgesteinen der Berliner Club-, House- und Technoszene. Die Liste seiner Musikveröffentlichungen ist äußerst lang. Darunter sind auch Kooperationen mit Tanith, DJ Hell und Cosmic Baby. Bei der Loveparade 1997 stand van Dijk auf dem Wagen des Berliner Ensembles an den Turntables. Besonders viele Fans hat Mijk van Dijk in Japan. Mijk van Dijk lebt seit sechs Jahren mit Frau und zwei Kindern im brandenburgischen Fürstenberg/ Havel, wo er sich sehr wohl fühlt. Er unterhält keine Zweitwohnung in Berlin, vermisst aber einen Nachtzug zwischen Fürstenberg und Berlin. Seit sechs Jahren lebt Mijk van Dijk in Fürstenberg ( Brandenburg).

Ein weltweit schrankenloser Austausch von Waren und Personen war typisch für die Epoche des Neoliberalismus. Was halten Sie von diesem ideologischen Kontext?

Als Künstler habe ich immer wieder verbale Messages mit sozialpolitischem Inhalt verbreitet. Nicht verbissen, aber gerne. Mein erstes Album, das ich 1994 unter dem Pseudonym Microglobe herausbrachte, hieß „Afreuropamericasiaustralica“. In dem Titelstück sang meine damalige Vokalistin „Think global, act local!“ Das finde ich ganz wichtig: Globales Denken muss mit lokalem Handeln Hand in Hand gehen. Das lässt sich ganz einfach auf das tägliche Leben runterbrechen. Es ist wichtig, dass wir regionale Angebote bevorzugen. Im Handel gibt es viel zu viele Waren, die vom anderen Ende der Welt rangekarrt werden. Wir können lokale Strukturen stärken, wenn wir unser Geld vor Ort ausgeben. Der kleine Bäcker, der kleine Spielzeugladen im Ort verschwinden, wenn die Leute nur im Internet kaufen.

Lässt sich nicht auch dem Techno der Vorwurf machen, dass er einen globalen Sound über viele Regionen und Kontinente stülpt?

Das sehe ich anders. Ich erinnere nur an das Wort „Worldmusic“, das in den Achtziger Jahren aufkam. Unter Weltmusiken verstand man damals eigentlich lokale Volksmusik. Für Algerier wäre bayerische Blasmusik somit ebenso Weltmusik wie Raï für die Bayern. Damals fand aber nur wenig Austausch zwischen den Stilistiken statt. In der Rockmusik herrschte lange ein angloamerikanisches Diktat. Alle Bands versuchten so zu klingen wie die Vorbilder aus England und aus Amerika. Die Neue Deutsche Welle war mal eine vorübergehende Ausnahme. Der Techno dagegen war gerade am Anfang so spannend, weil es viele gleichberechtigte Trends gab. Sicher gab es auch Vorbilder, etwa aus Chicago, Detroit und New York oder aus Manchester und London. Und Berlin hat kräftig mitgemischt. Es gab auch French House und einen wilden Sound aus Japan, in dem die Manga-und Anime-Kultur mitschwang. Innerhalb von Deutschland klang Frankfurt ganz anders als Berlin. Aber die verschiedenen Szenen haben sich gegenseitig wahrgenommen, das war ein kreatives Pingpong-Spiel. Durch große Internet-Plattformen wie Beatport ist das mittlerweile dann alles etwas eingeebnet worden. Heute ist der Techno gleichförmiger geworden, man hört nicht mehr unbedingt, ob etwas aus der Ukraine oder New York, aus Köln oder Hintertupfingen kommt. Aber das ist auch nicht unbedingt schlecht. Das ist ein demokratischer Prozess, in dem jeder mitspielen kann und die lokalen Player sind nicht außen vor.

Liebt die japanische Kultur Quelle: Peter Krell

Hat die Technoszene in Berlin nicht ihre große Zeiten hinter sich?

Die Stadt wird merken, wie sehr ihr die vielen Musiktouristen fehlen, die im Sommer stets gekommen sind. Berlin gilt weltweit als Club-Mekka, weil sich hier eine gewissen Räudigkeit und Undergroundigkeit bewahrt hat. Noch gibt es keine Glitzerläden, wo nur der gängige EBM-Sound läuft, sondern wirklich spezielle Musik. Das lässt sogar in der gegenwärtigen Krise nachvollziehen. Man muss sich nur täglich 19 bis 0 Uhr bei unitedwestream. berlin einloggen, wo Berliner Clubs mit DJs aus ihrem Umfeld ein Live-Programm machen. Da bekommt man einen guten Überblick über die verschiedenen Sounds in Berlin. Das ist kein einförmiger Brei.

Durch die Corona-Pandemie ist nun der internationale Austausch unterbrochen. Grenzen sind weltweit wieder hochgegangen. Und Millionen Menschen wollen nur das eine: zurück in ihre Heimat. Erleben Sie diese Entmischung als eine Niederlage?

Dass alle Länder meinen, die müssten ihre Corona-Problematik alleine in den Griff kriegen, stört mich. Ein Virus kümmert sich nicht darum, ob eine Landesgrenze im Weg steht. Das hat sich schon in Pest-Zeiten im Mittelalter gezeigt. Die Menschen heute müssen sich ihrer Eigenverantwortung bewusst werden. Dazu gehört gerade „physical distancing“. Das Wort mag ich lieber als „social distancing“, denn das klingt ja so, als ob man keinen sozialen Kontakt mehr haben soll, was nicht gemeint ist. Ich werde heute immer noch komisch angeguckt, wenn ich mit einer Atemschutzmaske rumlaufe. So, als wäre ich jemand, der eine schlimme Krankheit in sich trägt. Aus Japan bin ich dieses Bild in den Straßen und U-Bahnen gewohnt. Die Japaner machen das auch, wenn sie lediglich eine leichte Erkältung haben, aus Rücksicht gegenüber den Mitmenschen. Wenn das viele Menschen machen, werden weniger angesteckt. In Deutschland muss man das noch begreifen.

Mijk van Dijk in Japan. Quelle: Peter Krell

Fürchten Sie sich vor der „Deglobalisierung“, die einige Experten nun als neue Ära anbrechen sehen?

Ich bin da nicht so pessimistisch. Deglobaliserung würde heißen, dass wir weder Waren noch Menschen noch Wissen ex- oder importieren können. Nein, nach der Corona-Krise wird eine große Lebenslust ausbrechen. Für unseren Planeten hoffe ich, dass die Menschen nicht meinen, sie müssten alle Reisen, die jetzt ausfallen, nachholen. Ich frage mich in diesen Tagen: Was ist wichtig? Worauf kann ich verzichten? Was möchte ich danach tun? Wir machen eine Art Fastenzeit durch und können uns auch auf die Zeit danach freuen, wenn wir wieder mit neuem Appetit leben können.

Hoffen Sie auch auf eine neue Euphorie bei den Raves? Sie sind jetzt 56 und viele Partys dürften auf Sie wenig überraschend gewirkt haben.

Die ersten Partys nach der Corona-Krise, die werden so was von krachen! Wie schnell sich dann wieder Routine einstellt, kann ich nicht sagen. Vielleicht werden Techniken wie das Livestreaming, das wir jetzt gerade erlernen, auch in einer künftigen Welt ihren Platz finden, genau wie die Leute jetzt merken, dass man Business-Meetings auch mit Skype oder Zoom erledigen kann.

Wenn Sie die Wahl hätten, bei einer Party in Tokio leibhaftig anwesend zu sein, also hinzufliegen, oder zugeschaltet zu werden, was würden Sie wählen?

Die physische Erfahrung kann nichts überbieten. Begeisterung entsteht durch die Interaktion von richtigen Menschen, denen ein DJ gegenübersteht. Auch eine leistungsstarke Soundanlage, deren Bass einem durch und durch geht, garantiert ein großartiges Gefühl, das sich virtuell nicht streamen lässt.

Die Bässe könnten Sie auch erleben, wenn sie im Studio in Fürstenberg auflegen.

Das wäre eine interessante Ausnahmesituation. Aber die Interaktionen um einen Auftritt im Club, die Aufregung davor, die Gespräche mittendrin, das kann keine virtuelle Nachbildung ersetzen. Aber sicher ist das ein Option. Wir werden da noch einiges erleben. Ich habe schon vor einigen Jahren einen Artikel geschrieben über DJing in der virtuellen Realität, wo Leute mit Headsets und VR-Brillen sich in virtuelle Clubs einloggen. Das können auch Ganzkörpererfahrungen werden.

Sein Namenszug im Techno-Design. Quelle: PR

Wenn Sie sich in den Flieger nach Japan setzen, verbinden Sie das mit dem Gefühl von Freiheit und Luxus. Dass unterscheidet Sie von Millionen von Wanderarbeitern, die ihre Arbeitskraft irgendwo in der Welt verkaufen müssen, um über die Runden zu kommen. Kennen Sie Heimweh?

Wenn ich unterwegs bin, etwa auf Einladung des Goethe-Institutes, fühle ich mich immer als Botschafter meines Landes. Im Ausland habe ich eine neue Sicht auf Deutschland entwickelt. Da geht es mir so wie den Astronauten, die aus dem All auf die Erde gucken und deren Schönheit und Zerbrechlichkeit wahrnehmen. Viele Streitereien in Deutschland wirken dann auf mich klein. In anderen Ländern wäre man froh, wenn man über solche Banalitäten streiten würde. Wenn ich reise, lasse ich mich auch immer auf die andere Kultur ein. In Japan ernähre ich mich japanisch, vom Frühstück angefangen. Allerdings freue ich mich dann auch schon wieder auf mein erstes typisch deutsches Frühstück, wenn ich wieder zuhause bin.

Was würden Sie anders machen, wenn Sie die nächste Welt erschaffen könnten?

Ich habe mich zu solchen gottähnlichen Gedankenspielchen nie berufen gefühlt. Ich würde mir mehr Empathie wünschen, mehr Solidarität. Menschen und Völker sollten sich weniger als Konkurrenten wahrnehmen. Also ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl aller Menschen würde ich mir wünschen.

Von Karim Saab