Potsdam

Auf milde Temperaturen und zumeist trockenes Wetter können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, zeigt das Thermometer nach bis zu 18 Grad am Freitag am Samstag Werte zwischen 20 bis 24 Grad.

Dabei gibt es neben vielen Wolken auch heitere Abschnitte. Am Sonntag können noch einmal 21 Grad erreicht werden. In der Nacht zuvor ziehen jedoch Wolken auf und es kann gegen Morgen zeitweise regnen, ehe es dann wieder aufheitert.

Von RND/dpa/bb