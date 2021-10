Potsdam

Erneute Millionen-Investition in Brandenburg, erneut aus dem Bereich Batterieproduktion: Das deutsch-kanadische Unternehmen Rock Tech Lithium Inc. will in Guben (Spree-Neiße) einen sogenannten Lithumhydroxid-Konverter zur Verarbeitung des kostbaren Rohstoffs bauen, der für die Batterieproduktion unverzichtbar ist. Der Konverter – eine Art Raffinerie – soll bis 2024 in Betrieb gehen. Fast eine halbe Milliarde Euro soll in Guben investiert wird.

„Wir haben das Rennen in Europa ein zweites Mal gewonnen“, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). In Brandenburg wachse ein Ökosystem für Elektromobilität heran.

Lithiumhydroxid wird für die Herstellung von Kathoden der Akkus, die etwa in Elektroautos eingesetzt werden, benötigt. Die EU-Kommission schätzt, dass der europäische Lithiumbedarf allein für E-Auto-Batterien bis 2030 um das 18-fache und bis 2050 sogar um das 60-fache steigen wird. Weil der Rohstoff so begehrt ist, soll danach nun auch in deutschen Bergwerken gesucht werden, so etwa im Erzgebirge.

Die Lithium-Raffinerie wäre die erste in Europa. Es gibt aber konkurrierende Projekte, so etwa in Zeitz in Sachsen-Anhalt, wo das niederländische Unternehmen AMG den Bau eines Lithium-Konverters angekündigt hatte.

Peter Thiel investiert in Rock Tech Lithium

„Wir sind hier, weil wir sehen, wie sich ein Elektromobilitäts-Cluster aufbaut. Wir fühlen uns in diesem Umfeld sehr gut aufgehoben“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Dirk Harbecke.

470 Millionen Euro will das Unternehmen investieren. 160 Arbeitsplätze sollen in einem ersten Schritt entstehen. Für die „Hutstadt“ Guben sei die Investition ein Glücksfall, sagte Bürgermeister Fred Mahro. „Das ist die Zukunft unserer Stadt“, sagte er.

Peter Thiel setzt auf Lithium

Den deutsch-stämmigen US-Investor Peter Thiel (u.a. Facebook) konnte das Unternehmen überzeugen. Er stieg mit fünf Prozent ein und sicherte sich eine Option auf weitere fünf Prozent, wie er dem Branchendienst Bloomberg sagte. Das Unternehmen verspricht sich offenbar auch eine Kooperation mit Tesla, das im gut 100 Kilometer entfernten Grünheide (Oder-Spree) eine Elektroautofabrik samt Batteriefertigung baut.

Batteriehersteller sind bislang stark von Lithiumhydroxid aus Asien abhängig, die Europäische Union fördert Projekte, um eine eigene europäische Batterieversorgung aufzubauen. Die jüngste Investition würde sich einfügen: BASF plant in Schwarzheide die Produktion von Kathodenmaterial, der Batteriehersteller Microvast hat sich in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) angesiedelt, außerdem plant Tesla in Grünheide die Zellfertigung im großen Stil.

Früheren Angaben zufolge setzt Rock Tech Lithium auf eine Kooperation mit Tesla. Nicht zuletzt das könnte den Ausschlag für Guben gegeben haben.

Von Torsten Gellner