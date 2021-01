Potsdam

Brandenburgs Schulen fühlen sich mit der Wartung von Tablets und Notebooks überfordert und fordern den Einsatz „digitaler Hausmeister“. Thomas Pehle, Landeschef des Verbands der Berufsschullehrer, begrüßte das jüngste Millionenprogramm des Landes zur Anschaffung solcher Endgeräte, verwies aber auf fehlende personelle Ressourcen an den Schulen.

„Gut, dass es diese Initiative gibt, aber die wiederholt gestellte Frage bleibt: Wer übernimmt die Einrichtung, Wartung und Ausgabe der Geräte? Wer spielt die benötigte Grundsoftware auf und wer ist zeitlich in der Lage, diese Arbeit vor Ort zu leisten?“, sagte Pehle am Freitag. Würden an einem durchschnittlichen Oberstufenzentrum mit 1400 Schülern nur rund 100 Laptops mit Lernsoftware und Mailprogramm bespielt und in die bestehende Infrastruktur integriert, wäre ein abgeordneter Lehrer damit rund 14 Tage lang beschäftigt. Für solche Aufgaben müsste den Schulen ein „digitaler Hausmeister“ zur Verfügung gestellt werden, so Pehle.

Das Land hatte am Donnerstag 23 Millionen Euro für die Anschaffung von Laptops, Tablets und Notebooks bereitgestellt. Damit sollen die Schüler während des Corona-Lockdowns beim digitalen Unterricht zu Hause unterstützt werden. Mit dem Fördervolumen könnten mindestens 28.600 digitale Endgeräte angeschafft werden.

