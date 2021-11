Milow

In der Weihnachtsbäckerei schmeckt so manche Leckerei! Der verführerische Duft von Brot, frischen, noch warmem Keksen und anderen Leckereien zieht aus der Backstube in den Verkaufsladen an der Milower Friedensstraße. Hier steckt Familie Wittstock gerade mitten in den Vorbereitungen für die Vorweihnachtszeit.

Nein, sie schließt nicht, die Bäcker- und Konditorei Wittstock. An dem Gerücht, der Familienbetrieb würde Ende des Jahres dichtmachen, ist nichts dran. Ein Glück, denn die Traditionsbäckerei hat einiges im Angebot: 20 verschiedene, von Hand gefertigte Kekssorten vom Butterkeks bis zum Heidesand. Auch für ihre Weihnachtsstollen, Geburtstags- und Hochzeitstorten ist die Bäckerfamilie bekannt. „Der Frankfurter Kranz ist hier meine absolute Leibspeise“, so Felix Menzel, Bürgermeister im Milower Land (SPD). Seine Kollegen würden vor allem die Kekse lieben.

Seit fast 100 Jahren gibt es die Bäckerei

Seit fast 100 Jahren versorgt die Bäckerei Wittstock ihre Kundschaft mit süßen Sünden und leckerem Brot und Brötchen. Gegründet wurde sie von Otto Wittstock am 25. November 1925. Der backte vor allem Brotwaren und Hefekuchen. Später übergab er das Geschäft an seinen Sohn Gerhard Wittstock, der sie bis 1979 führte. Seither führt sein Sohn Kurt Wittstock die Bäckerei. Mit ihm steht auch seine Frau Gabriele Wittstock in der Backstube. „Unser Enkel Luca ist leider noch ein bisschen jung, aber er würde das Geschäft bestimmt gern übernehmen“, sagt Gabriele Wittstock. Momentan suchen sie und ihr Mann eine Konditorin für eine Festanstellung.

Eine Besonderheit der Bäckerei: Das Wittstock-Mobil. „Jeden Tag fährt unser Verkaufswagen durch das Milower Land und versorgt die Bevölkerung mit Brötchen und anderen Backwaren“, erzählt Gabriele Wittstock. Die mobile Bäckerei werde sehr gut angenommen. Man könne auch Torten für Familienfeiern oder für die bevorstehenden Feiertage bestellen. Viele würden auch Torten zu besonderen Anlässen verschenken.

Von Franziska von Werder