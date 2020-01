Mindestlohn in Brandenburg soll um gut zwei Euro auf 13 Euro steigen – so hoch wie noch nie

Potsdam

Die geplante Erhöhung des Mindestlohns für öffentliche Aufträge in Brandenburg um gut zwei Euro auf insgesamt 13 Euro pro Stunde hat eine weitere Hürde genommen. Der Landtag stimmte am Mittwoch einem Antrag der Koalition aus SPD, CDU und Grünen zu. Danach soll die Landesregierung bis Ende September einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, damit die neue Regelung zum 1. Januar 2021 in Kraft treten kann.

Bei der Abstimmung im Landtag votierten 48 Abgeordnete dafür, 29 enthielten sich. Es gab keine Nein-Stimmen.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) verteidigte die geplante Regelung. Der Anspruch sei, dass im Alter ein würdiges Leben gesichert sein müsse. „Öffentliche Aufträge haben eine enorme Wirtschaftskraft, und hier können wir steuern.“

Scharfe Kritik aus der Wirtschaft

Der SPD-Abgeordnete Sebastian Rüter sagte: „13 Euro pro Stunde – das ist kein Luxus, aber ein Schutz gegen Altersarmut und deshalb ein Gebot der Gerechtigkeit.“

Scharfe Kritik an der Erhöhung kam aus der Wirtschaft. Gegenüber dem bestehenden Mindestlohn sei das ein Plus von 22 Prozent. Gerade die Arbeit von An- und Ungelernten werde sich damit erheblich verteuern, etwa im Baugewerbe, im Elektrohandwerk und im Sicherheitsgewerbe, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Christian Amsinck. Dieser Schritt bedeute für Unternehmen auch mehr Bürokratie. Der Grund: Es gebe nun unterschiedliche Mindestlöhne in Brandenburg, Berlin und im Bund, die in den jeweiligen Tarifverträgen berücksichtigt werden müssten.

In Berlin beträgt der Mindestlohn 12,50 Euro. Auf Bundesebene wird ein gesetzlicher Mindestlohn von 9,35 Euro gezahlt.

Von Igor Göldner