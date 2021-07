Grabow

Auf Brandenburgs Straßen geht die Zahl der Verkehrsunfälle langfristig zurück. Diese positive Bilanz konnte Verkehrsminister Guido Beermann (CDU) am Donnerstag auf dem Autobahnrasthof Fläming-Ost bei Grabow präsentieren.

Zur Galerie Auf dem A9-Autobahnrasthof Fläming-Ost fand am Donnerstag ein großer Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit statt.

Groß angelegt, fand dort im Rahmen der landesweiten Kampagne „Lieber sicher. Lieber leben“ ein Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit statt. Die Landesverkehrswacht hatte dazu mit verschiedenen Partnern der Polizei sowie vom Automobilclub ADAC diverse Stände für Informationen und zum Mitmachen aufgebaut.

Fünfmal so viele Verkehrstote nach der Wende

„Anfang der 90er-Jahre hatten wir noch fünfmal so viele Verkehrstote wie heute in Brandenburg und seit den 2000er-Jahren hat sich die Zahl der Verkehrstoten noch mal halbiert“, sagte der Verkehrsminister. Dies sei auch dieser jährlichen Sicherheitskampagne geschuldet, bei der seit 1997 „gemeinsam mit den vielen engagierten amtlichen und ehrenamtlichen Akteuren einiges erreicht wurde“, so Beermann.

Auf dem A9-Autobahnrasthof Fläming fand am Donnerstag ein großer Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit statt. Infrastrukturminister Guido Beermann (li.) schaute vorbei auch am Präventionsmobil der Polizei. Quelle: Thomas Wachs

Dennoch bleibe das Thema weiter aktuell. „Denn jeder Verkehrstote ist einer zu viel“, sagte der Minister. Aus den Statistiken sei zu sehen, dass die Hauptursachen für Unfälle weiterhin zu schnelles Fahren, zu wenig Abstand sowie insgesamt noch zu wenig Rücksicht sind. „Mehr als drei Viertel der Unfälle gingen auch im Jahr 2020 auf diese Ursachen zurück“, so Beermann.

Das Thema geht alle an

Es zeige sich, dass die Zuständigkeit für Verkehrssicherheit keine Grenzen hat. „Sie geht uns alle an und wir alle können und müssen einen Beitrag dazu leisten“, sagte der Minister.

Grund zum Handeln geben die Statistiken. Während deutschlandweit die Zahl der Verkehrstoten im vergangenen Jahr gesunken ist, verzeichne Brandenburg nun wieder steigende Zahlen. 140 Menschen starben 2020 auf Brandenburgs Straßen, 15 mehr als 2019. Unter den Opfern waren 37 Prozent über 65 Jahre alt.Das geht aus dem Verkehrssicherheitsreport 2021 der Dekra hervor, der im Juni präsentiert wurde.

Auf dem A9-Autobahnrasthof Fläming fand am Donnerstag ein großer Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit statt. Studentin Zoe Brandis war als Schutzengel mit dabei. Quelle: Thomas Wachs

Gegensteuern wolle das Verkehrsministerium nicht nur mit der Raststättentour als einem Baustein aus der Kampagne. Zudem sollen Digitale und analoge Informationsangebote ausgebaut werden auch mit Orts-Terminen. So toure ab Herbst wieder das „Zebra-Theater“ durch Schulen Brandenburgs, kündigte der Minister für Infrastruktur und Landesplanung an.

Mehr Geld für Schutzplanken

Die Verkehrssicherheitsarbeit seines Hauses bestehe ferner in der Unterstützung lokaler Akteure in dem Bereich. So soll die Infrastruktur gegen Baumunfälle verbessert werden mit mehr Schutzplanken an Alleen. Dazu habe das Ministerium voriges Jahr 800.000 Euro in 24 Kilometer neu errichtete Planken investiert. „Dieses Jahr werden es mehr als drei Millionen Euro sein für 85 Kilometer Schutzplanken“, sagte Guido Beermann.

Zulegen wolle das Land zudem beim Programm zur Sicherung von Schulwegen. 2020 hatte das Verkehrsministerium den Kommunen 450.000 Euro zur Verfügung gestellt, 2021 sollen es 600.000 Euro sein.

Baustellen im Reiseverkehr

Für Ute Döpke, die Erste Polizeihauptkommissarin und Leiterin der Verkehrsunfallprävention in Brandenburg, bedeute der stärkere Reiseverkehr zur Urlaubszeit in Kombination mit vielen Baustellen auf Autobahnen derzeit zusätzliche Herausforderungen für die Verkehrssicherheit.

„Doch tragen alle Baustellen, die zur Ferienzeit natürlich nicht gestoppt werden können, langfristig auch dazu bei, unsere Straßen sicherer zu machen“, sagte Jörg Vogelsänger, der Präsident der Landesverkehrswacht.

Rettungsgasse bleibt Kritikpunkt

Einig waren sich alle Beteiligten des Aktionstages am Rasthof Fläming, dass eine richtig ausgeführte Rettungsgasse weiterhin ein Schwerpunkt ist zur Rettung von Menschenleben. „Wir appellieren als Polizei an alle, dass bereits bei zäh fließendem Verkehr eine Rettungsgasse zu bilden ist“, sagte Döpke.

Auf dem A9-Autobahnrasthof Fläming fand am Donnerstag ein großer Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit statt. Philipp Straub demonstriert die korrekte Rettungsgasse. Quelle: Thomas Wachs

„Es gibt aber immer noch Leute, die das falsch machen“, erzählt Philipp Straub. An einem Straßenmodell simuliert er das richtige Verhalten an einem Aktionsstand mit Hilfe von Spielzeugautos.

Erfahrungen mit eigenen Unfällen

Ein paar Stände weiter hat Dennis Große Platz genommen zum Reaktionstest am Gerät bei Wolfgang Weschke vom ADAC. Für den 27-Jährigen Autofahrer sei Verkehrssicherheit zum größeren Thema geworden, seitdem er selbst schon in Unfälle verwickelt war.

Auf dem A9 Autobahnrasthof Fläming fand am Donnerstag ein großer Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit statt. Dennis Große (27) aus Dessau macht bei Wolfgang Weschke vom ADAC einen Reaktionstest. Quelle: Thomas Wachs

„Einmal bin ich nach der Nachtschicht durch Sekundenschlaf mit 90 Sachen im Graben gelandet. Die anderen Male waren es Wildunfälle“, erzählt der Dessauer gegenüber der MAZ. „Anders als in jüngeren Jahren bin ich nun schon vorsichtiger und langsamer unterwegs“, so Große.

Viele Tipps von der Polizei

Nebenan am Informationsmobil der Polizei verzeichneten Mario Fuchs, der Leiter der Präventionsabteilung in der Polizeiinspektion Brandenburg, und seine Kollegen ein große Resonanz. „Wir gehen hier ansonsten auch mal über den Parkplatz und beraten Fahrer mit Anhängern zur Ladungssicherung oder geben Jugendlichen, die auf dem Weg nach Holland waren, Tipps zur Vorbeugung von Drogenmissbrauch“, sagt der Polizist.

Auf dem A9 Autobahnrasthof Fläming fand am Donnerstag ein großer Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit statt. Auch die Kontrolle von Wohnwagen und Wohnmobilen gehörte dazu. Quelle: Thomas Wachs

Bestandteil des Aktionstages war am Donnerstag auch wieder eine große Kontrolle für Wohnmobile und Autos mit Wohnwagen. Sie fand vor wenigen Tagen schon einmal statt an gleicher Stelle, um zum Beispiel auf die Risiken von Überladung hinzuweisen. „Heute hatten wir zumeist freundliche Kraftfahrer“, erzählt Polizistin Jenny Schreiber. Mit ihrem Dienstmotorrad war unter anderem sie dafür zuständig, die herausgepickten Fahrzeuge in die Kontrollstelle zu lotsen.

Von Thomas Wachs