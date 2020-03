Potsdam

Innen- und Infrastrukturministerium appellierten an die Autofahrer am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung. „Wir brauchen die Autobahnen für die Versorgung der Bevölkerung“, betonte Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU). „Der Rückstau auf unseren Autobahnen wird sich entspannen“, sagte Innenminister Michael Stübgen ( CDU).

Polen hatte angesichts der drohenden Gefahr vor dem neuartigen Coronavirus am vergangenen Sonntag neue Einreisebestimmungen erlassen. Durch die intensive Grenzkontrollen entstanden lange Staus.

Am Donnerstag hatte Polen Maßnahmen bekanntgegeben, die die Situation zunehmend entspannen sollen. Es seien einzelne zusätzliche Übergänge wieder geöffnet und die Kontrolle des LkW-Verkehrs deutlich beschleunigt worden, sagte Stübgen. Es brauche aber Zeit, bis sich die Staus jetzt abbauen.

Von RND/dpa