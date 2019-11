Potsdam

Welche Themen haben die MAZ-Plus-Leser in dieser Woche am meisten interessiert? In unserer Wochenzusammenfassung stellen wir die fünf meistgelesenen Geschichten vor.

Wer wird Minister in der Kenia-Koalition?

Im Bildungsministerium hat Britta Ernst (58) Ende 2017 die Amtsgeschäfte von Günter Baaske übernommen. Ernst war zuvor Schulministerin in Schleswig Holstein. Verheiratet ist die Hanseatin mit Vizekanzler Olaf Scholz. Sie gilt als gesetzt. Quelle: dpa

Die Brandenburger Landesregierung wird künftig zehn statt bislang neun Minister haben. Wie aus Regierungskreisen verlautet, wird aber kein wirklich neues Ministerium gegründet. Stattdessen wird der Leiter der Staatskanzlei künftig einen Ministerrang haben. Das heißt: Die Regierungszentrale von Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) wird deutlich gestärkt. Welches Personal noch zum Kabinett gehören könnte, erfahren Sie in unserem Überblick.

Im Gerichtssaal verhaftet

Am 30. September wurde Armin Z. im Gerichtsaal verhaftet. Quelle: Jürgen Lauterbach

Bei der Verhandlung des Ex-Präsidenten der DLRG kam es Ende September zu einem ungewöhnlichen Vorfall: Armin Z. hatte Mitangeklagte unter Druck gesetzt, was noch während des Prozesses herauskam. Plötzlich klickten im Potsdamer Gerichtssaal die Handschellen.Wir erzählen, was hinter diesem Vorfall steckt.

Die Stinkwanze erobert Brandenburg

Die eingewanderte Amerikanische Zapfenwanze drängt derzeit auf der Suche nach einem warmen Winterquartier in die märkischen Wohnhäuser. Wer sie berührt, muss sich auf Gestank gefasst machen. Und über die Folgen der Ausbreitung in den Wäldern sind sich Experten uneins.

Abschied von Bäcker Bollig in Oberhavel

Ein Zettel wies auf die Schließung der Bäckerei Bollig in Beetz hin. Quelle: Robert Tiesler

Ein emotionaler Tag in Beetz: An der Chausseestraße öffnete am 27. Oktober zum letzten Mal die Bäckerei Bollig. Nachdem Bäckermeister Mike Bollig am 5. Oktober gestorben war, hatte sich die Familie einen würdigen Abschied gewünscht. Schon als der Laden um 7 Uhr öffnete, standen viele Menschen davor. Manche hatten sogar Blumen mitgebracht.

Am Stern-Center soll ein riesiger Wohnkomplex entstehen

Blick zum Stern-Plaza, das nun von weiteren Hochhäusern flankiert werden soll. Quelle: Bernd Gartenschläger

Am Einkaufszentrum Sterncenter sollen zwei über 70 Meter hohe Hochhäuser mit mehr als 1000 Wohnungen errichtet werden. Entsprechende Pläne werden am Dienstagabend im Bauausschuss vorgestellt. Nach MAZ-Informationen will der Betreiber des Sterncenters, die ECE-Projektmanagement GmbH aus Hamburg, das Projekt mit dem Namen „Wohnen am Stern“ realisieren und in einem „kooperativen Gestaltungsverfahren“ mit der Stadt entwickeln.

Semmelhaack baut auf dem Gelände der alten Stärkefabrik

13 Häuser mit 124 Wohnungen errichtet die Semmelhaack-Gruppe derzeit an der Neuendorfer Straße. Quelle: Stefan Krüger Computergrafik

Auch in Brandenburg/Havel interessierte die meisten Leser in dieser Woche ein Wohnthema. Erst passierte jahrelang nichts auf dem Gelände an der Neuendorfer Straße, nun zeigt die Semmelhaack-Gruppe, wie schnell Bauen gehen kann: Bis Ende 2020 entstehen 124 Mietwohnungen am Havelufer. Die Firmengruppe engagiert sich mit dieser 25-Millionen-Euro-Investition erstmals in der Havelstadt. In der Region bekannt ist sie durch Projekte in Potsdam nahe des Hauptbahnhofs sowie in Eiche mit Wohnen für Studenten und Senioren.

