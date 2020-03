Ministerin: Keine kritischen Corona-Verläufe in Brandenburg

Potsdam

Es wird in Brandenburg keine landesweit einheitliche Festlegung geben, wer aus der Bevölkerung als unverzichtbar für die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gilt – und damit etwa trotz Schul- und Kitaschließungen seine Kinder betreuen lassen kann. Darauf hat sich das Landeskabinett mit den Landräten der 14 Kreise und Oberbürgermeister der vier kreisfreien Städte am Samstag auf einer Krisensitzung zur Corona-Epidemie in Potsdam geeinigt.

Das Land wird zwar eine Empfehlung abgeben, doch sollen die Kreise selbst festlegen, auf welche Beschäftigten sie zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens auf keinen Fall verzichten können. Voraussichtlich am Montag wird die Landesregierung die Kreise anweisen, den Kreis der von Ausnahmen Betroffenen festzulegen.

Regionale Besonderheiten

Ministerpräsident Dietmar Woidke begründete diesen Kompromiss mit sehr unterschiedlichen Bedingungen und Besonderheiten in den Regionen. In Kreisen wie Oberspreewald-Lausitz, wo ein großes Logistikzentrum eines Lebensmittel-Einzelhandels-Konzerns steht, müsste etwa die Funktionstüchtigkeit dieser Versorgungseinrichtung aufrecht erhalten werden. Genannt wurden auch Mitarbeiter von großen Anlagen der Energiewirtschaft, die in mehreren Landkreisen angesiedelt sind. Diese seien für die Aufrechterhaltung der Energieversorgung im Land von zentraler Bedeutung.

„Über Feuerwehr, Polizei und Leute aus dem Gesundheitswesen brauchen wir nicht zu reden“, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes in Brandenburg, Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann ( SPD). Es werde aber „eine Grauzone geben“, viele Entscheidungen würden sicher „konfliktbeladen sein“ so Hermann.

„Nicht alles aus Potsdam entscheiden“

Landrat Siegurd Heinze (parteilos) aus Oberspreewald-Lausitz äußerte sich zufrieden mit der Festlegung: „Von Potsdam aus kann für das Flächenland Brandenburg nicht jeder Einzelfall entschieden werden.“

Die Landesregierung hatte am Freitag angekündigt, beginnend mit Mittwoch die Schulpflicht bis voraussichtlich zum Ende der Osterferien (19. April) aufzuheben und Kitas zu schließen. Es soll aber die genannten Ausnahmen für Funktionsträger aus Sicherheitsorganen, Justiz, Medizin, Verwaltungen oder Versorgungsbranchen geben. Die Schließungen werden tausende Familien im Land, die wegen Berufstätigkeit auf Kinderbetreuung angewiesen sind, vor große Probleme stellen. Denn führende Ärzte und Politiker warnen auch davor, Großeltern als Betreuer einzusetzen – die Älteren gelten als besonders anfällig für das Virus und sollen wenig Kontakt mit Kindern haben derzeit.

Kitas werden „runtergefahren“

„Es wird so ähnlich wie bei den Schulen dezentrale Lösungen geben. Man wird die Kitas runterfahren“, sagte Städtebund-Chef Hermann. In Kreisen wie der Prignitz etwa sei es kaum möglich, die von den Ausnahmen betroffenen Kinder in einer zentralen Einrichtung zu betreuen. Dazu seien die Wege zu lang. Wer seine Kinder in die Notbetreuung in Schulen, Horten oder Kitas geben dürfe, müsste in fraglichen Fällen im Gespräch zwischen Gemeinde und Kreisverwaltungen entschieden werden.

Ministerpräsident Woidke warnte auch aus medizinischer Hinsicht davor, die Kinder von Polizisten, Ärzten, Krankenpflegern und Behördenmitarbeitern in wenigen Einrichtungen zu bündeln. Infiziere sich dort jemand mit dem Corona-Virus, seien sofort viele Familien von wichtigen Aufgabenträgern betroffen. Ähnlich hatte sich zuvor der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, geäußert – er berät die Bundesregierung.

Tageseltern können weiter betreuen

Ausgenommen von den Kita-Schließungen seien Tageseltern, sagte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD). Diese Gruppen seien sehr klein und daher nicht besonders gefährlich als Verbreitungsräume von Infektionen. Außerdem würden Tageseltern von einem Ausfall ihrer Einnahmen wirtschaftlich schwer getroffen. Förderschulen für geistig behinderte Kinder sollen ebenfalls offenbleiben.

Zum allgemeinen Schulbetrieb sagte Ministerin Ernst, das Lehrpersonal werde in der Regel an den Schulen bleiben. So könnten die Schüler zu Hause per E-Mail oder Telefon über Unterrichtsinhalte informiert werden. „Die entsprechenden Arbeiten müssen die Schüler dann zu Hause erledigen“, heißt es in einer Stellungnahme der Regierung. Berufsschüler sollten nach Möglichkeit an ihren Ausbildungsstätten bleiben.

Ministerin: „Wir haben keine Schwerstkranken“

Laut Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gab es nach dem Wissensstand vom Samstagnachmittag keinen Corona-Infizierten in Brandenburg, der sich in einem kritischen Zustand befunden hätte. Von den 51 Infizierten befänden sich lediglich zwei in stationärer Behandlung. Die anderen hätten meist milde Formen der Erkrankung und seien zu Hause. „Wir haben keine Schwerstkranken“, sagte die Ministerin. Am Abend wurde die Gesamtzahl auf 61 Fälle aktualisiert, 13 davon aus Cottbus.

Ministerpräsident Woidke nannte es eine „positive Botschaft“, dass sich die Kliniken im Land gut auf die Epidemie vorbereitet hätten. Innenminister Michael Stübgen ( CDU) befand, das am Samstagmorgen im Innenministerium in Betrieb genommene Krisenzentrum gehöre „zu den besten in Deutschland“. Man habe aus Hochwasserereignissen gelernt.

Trotz der Grenzschließung der polnischen Seite könnten polnische Berufspendler, die im märkischen Gesundheitssystem arbeiten, weiter die Grenze passieren, sagte Gesundheitsministerin Nonnemacher erleichtert. Diese Personen würden von der Grenzschließung ausgenommen. „Es war eine große Sorge, dass in den Krankenhäusern gerade entlang der Grenze ein erheblicher Fachkräftemangel auftreten wird“, so Nonnemacher.

Neuer Schnelltest kommt

Einen neuen Corona-Test, der nur zwei Stunden in Anspruch nimmt, könne man „hoffentlich am Montag ins Angebot nehmen“, so Nonnemacher. Ob hingegen ein Schnelltest, der in wenigen Minuten einen Corona-Verdacht bestätigen oder entkräften könne, bald zur Verfügung stehe, sei noch nicht absehbar, so die Ministerin.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) rechnet für die Zeit in vier bis fünf Wochen mit „ersten gravierenden Wirkungen“ der Krise für viele Unternehmen. Dann nämlich kämen Transporte von Komponenten für Produkte nicht mehr in Europa an. Die Gastronomie und Hotellerie allerdings leide heute schon. Man werde betroffenen Unternehmen über die vom Bund versprochenen Hilfen hinaus „unter die Arme greifen“. Für Donnerstag sei eine Bestandsaufnahme mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und Förderinstitutionen geplant.

Von Ulrich Wangemann