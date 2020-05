Potsdam

Die Flüchtlinge in größeren Sammelunterkünften in Brandenburg sollten nach Ansicht von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher mehr Platz bekommen. „Mehr Platz für die Bewohnerinnen und Bewohner ist nicht nur infektionsschutztechnisch zu begrüßen“, sagte Nonnemacher der Deutschen Presse-Agentur.

Auch für eine gelungene Integration von Geflüchteten sei die Unterbringung in Wohnungen den großen Gemeinschaftsunterkünften vorzuziehen. In mehreren Flüchtlingseinrichtungen häuften sich zuletzt Corona-Infektionen. In einer Unterkunft in Hennigsdorf im Kreis Oberhavel wurden bisher 68 Corona-Infektionen bestätigt.

