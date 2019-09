Fürstelwalde

Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch ( SPD) hat die Arbeit der mehr als 200 Laienchöre und -orchester im Land gewürdigt. Ob bei Sängerfesten, Kirchenkonzerten oder im Vereinsleben - die Musikensembles hätten einen wesentlichen Anteil am kulturellen wie gesellschaftlichen Leben vor Ort, erklärte Münch am Samstag in Fürstenwalde (Kreis Oder-Spree) bei einer Festveranstaltung des Brandenburgischen Chorverbands und des Landesmusikrates. Chöre und Orchester prägten die regionale Identität und schaffen ein soziales Mit- und Füreinander.

Münch überreichte am Samstag in Fürstenwalde auch die vom Bundespräsidenten gestiftete Zelter-Plakette an die vor 100 Jahren gegründete Chorgemeinschaft Eichwalde. Die rund 130 Mitglieder bereicherten das musikalische Leben im Ort, unter anderem mit einem gemischten Chor, einem Kinder- und Jugendchor, einem Gospelchor und mit einer Instrumentalgruppe.

Zelter-Plakette als eine der höchsten deutschen Auszeichnungen

Die Zelter-Plakette gilt den Angaben zufolge als eine der höchsten deutschen Auszeichnungen für Amateurchöre und wurde erstmals 1956 von Bundespräsident Theodor Heuss vergeben. Namensgeber der Plakette ist der Gründer der Laienchorbewegung Carl Friedrich Zelter (1758-1832). Voraussetzungen für die Auszeichnung ist unter anderem, dass die Chöre seit mindestens 100 Jahren bestehen und besondere Verdienste um die Pflege der Chormusik und des deutschen Volksliedes erworben haben. In diesem Jahr werden den Angaben zufolge deutschlandweit 111 Chöre mit der Zelter-Plakette ausgezeichnet.

Von RND/dpa