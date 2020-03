Oranienburg/Potsdam

In Brandenburg ist erstmals ein Mensch nachweislich an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es handle sich um einen Mann aus dem Landkreis Oberhavel, der von einer Reise nach Südtirol zurückgekehrt sei, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Tobias Arbinger, am Montagabend mit. Der Patient sei „häuslich isoliert“ und in einem stabilen Zustand. Arbinger berief sich auf das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung.

Der Mann war am 29. Februar von seiner Reise zurückgekehrt. An den vergangenen Tagen habe der Mann unter hohem Fieber gelitten. Er sei mit grippalen Symptomen in der Rettungsstelle der Oberhavelkliniken erschienen, hieß es. Inzwischen habe er keine Symptome mehr.

Nähere Angaben zu seinem Alter oder Wohnort machte der Sprecher nicht. Er kündigte für Dienstagmittag eine Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums an.

Kontakte des Mannes werden untersucht

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte. „Nun kommt es darauf an, die Infektionskette so schnell wie möglich zu unterbrechen. Das Gesundheitsamt Oberhavel wird sich deshalb darauf konzentrieren, alle Menschen ausfindig zu machen, mit denen der Corona-Patient in den vergangenen Tagen Kontakt hatte“, erklärte sie.

Zuvor hatte das Gesundheitsamt des Landkreises Dahme-Spreewald bekanntgegeben, dass alle 104 Corona-Tests bei den Mitarbeitern des Erlebnisbades Tropical Islands negativ ausgefallen sind. Das heißt, das Virus wurde bei den Mitarbeitern nicht nachgewiesen. Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass ein mit dem Corona-Virus infizierter Mann aus Nordrhein-Westfalen im Tropical Islands zu Gast gewesen war. Daraufhin wurden die Mitarbeiter auf eine mögliche Infektion getestet.

Drei Corona-Fälle in Berlin

Derweil sind im Nachbar-Bundesland Berlin zwei weitere Menschen mit dem Virus infiziert. Dabei soll es sich um eine Frau aus Marzahn-Hellersdorf und einen Mann aus Berlin-Mitte handeln, wie SPD-Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci dem rbb erklärte. Zuvor war bereits ein 22-jähriger positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der junge Patient wurde eher durch Zufall entdeckt.

