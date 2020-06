Potsdam

Brandenburgs Familien sollten mit Reiseplänen für die Osterferien im kommenden Frühjahr noch warten: Sie werden womöglich um eine Woche verkürzt, damit die Corona-bedingten Lernrückstände aufgeholt werden können.

Noch im August soll darüber entschieden werden, inwieweit Unterricht in den Ferien oder auch samstags nötig ist, kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) gegenüber der MAZ an. „Bis Ende November entscheiden wir, ob und für welche Zielgruppe Unterricht in den Osterferien notwendig ist. Das soll noch in Elternbriefen mitgeteilt werden“, hatte Ernst gesagt. Von den Osterferien werde man „möglicherweise eine Woche brauchen, um das Abitur und den Mittleren Schulabschluss vorzubereiten“, sagte sie. Eine Verkürzung der Ferien würde also vermutlich nicht alle Schüler betreffen.

Samstagsunterricht stößt auf Ablehnung

Elternvertreter René Mertens hält das für vertretbar. „Wir würden uns nicht dagegen sträuben, wenn die Eltern genügend Zeit haben, sich darauf einzustellen. Irgendwann muss man das Versäumte ja wieder aufholen“, sagte der Vorsitzende des Landeselternrats.

Von Überlegungen, zum Aufarbeiten des versäumten Stoffes auch samstags zu unterrichten, hält Mertens dagegen nichts. „Das wird mit den Eltern nicht zu machen sein“, sagte er. Im Übrigen sei das auch sinnlos, da die Lehrer, die samstags unterrichten müssen, dann unter der Woche einen Tag fehlen würden. Auch Ernst hatte sich kritisch zum Samstagsunterricht geäußert.

„Wir haben nicht genügend Personal“

Ähnlich äußerte sich Günther Fuchs, Landeschef der Lehrergewerkschaft GEW. „Wir haben nicht genügend Personal. Es geht nicht, dass immer mehr Aufgaben von den selben Leuten übernommen werden“, sagte er. Zumal im kommenden Schuljahr davon auszugehen sei, dass eine noch unbestimmte Zahl von Pädagogen für den Präsenzunterricht ausfällt, weil sie zur Risikogruppe gehören.

Eine Debatte über eine Verkürzung der Ferien hält Fuchs derzeit für verfrüht. „Wir stehen vor einem Schuljahr mit besonderen Herausforderungen. Wichtig ist, dass wir für alle Schüler eine individuelle Förderung ermöglichen“, sagte Fuchs.

Lernstandsanalyse in Vorbereitung

Das Bildungsministerium will zu Beginn des kommenden Schuljahres zwei Analysen durchführen: Zum einen sollen Schulen dokumentieren, welcher Unterricht in den Rahmenlehrplanfächern ausgefallen ist. Zum anderen soll mit Hilfe von Lernausgangslagen-Untersuchungen festgestellt werden, welche Wissens- und Kompetenzlücken bei den Schülern entstanden sind. Auf dieser Grundlage will das Ministerium dann eine Strategie entwickeln, wie der versäumte Stoff nachgeholt werden kann.

Die Herbstferien stehen nicht zur Disposition, da einige Eltern schon den Urlaub gebucht hätten, so Ernst. Hier soll es aber freiwillige Unterstützungs-Angebote durch Lehrkräfte für Schüler geben.

Von Torsten Gellner